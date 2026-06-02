Действительно ли яйца от кур свободного выгула содержат больше витамина D: объяснение науки

Яйца являются одним из самых популярных продуктов в рационе человека, но их питательная ценность может отличаться в зависимости от условий производства. Сегодня потребители все чаще обращают внимание не только на вид или цену, но и на способ содержания кур.

Особый интерес вызывают яйца от кур свободного выгула, которые считаются более "натуральными". Научные исследования позволяют лучше понять, действительно ли такие продукты имеют преимущества для здоровья, пишет eatthis.com.

Научные данные свидетельствуют, что яйца от кур свободного выгула нередко содержат больше витамина D. Как отмечают данные Taste of Home, куры, которые имеют доступ к открытому пространству и солнечному свету, могут нести яйца с повышенным уровнем этого витамина – иногда в 3-6 раз больше, чем у птицы, содержащейся в помещениях.

Одно из исследований показало, что такие яйца имеют более высокое содержание витамина D3, который некоторые специалисты в области дерматологии и эндокринологии называют "витамином солнца". Известно, что витамин D3 поддерживает прочность костей, нормальную работу иммунной системы и может положительно влиять на эмоциональное состояние.

Это объясняется тем, что организм человека самостоятельно вырабатывает витамин D3 под действием солнечного света, и подобный механизм, как показывают исследования последних лет, наблюдается и у животных. Солнечное излучение влияет на кур, имеющих доступ к выгулу, подобным образом, как и на людей.

В то же время исследователи обращают внимание на важный нюанс: в упомянутом исследовании отмечалось, что "яйца от кур свободного выгула, случайно приобретенные в супермаркетах, имели относительно низкое содержание витамина D". Это означает, что условия производства могут существенно отличаться.

Специалисты советуют обращать внимание на маркировку продукции или, по возможности, узнавать больше о конкретном хозяйстве и условиях содержания птицы. Важную роль играет то, действительно ли куры регулярно находятся на солнце.

Несмотря на предостережения, логично предположить, что яйца от кур свободного выгула могут быть более питательным выбором. Сам факт активного движения птицы и доступа к естественной среде часто ассоциируется с лучшими условиями содержания. Как отмечают эксперты, общая гигиена производства также имеет значение для качества продуктов и здоровья семьи.

