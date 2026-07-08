Действует даже на подсознательном уровне: профессор медицины дала советы, как украинцам уменьшить влияние стресса на долголетие

Из-за войны в стране украинцы в последние годы живут в состоянии постоянного хронического стресса. И, конечно же, этот стресс негативно сказывается на здоровье людей. Причем не только на текущем самочувствии, но и на перспективах будущего – из-за стресса, помимо прочего, люди быстрее стареют.

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Именно хронический стресс назвала "одной из главных причин ускоренного старения украинцев" профессор, доктор медицинских наук, исполнительный директор Института глобального долголетия, доцент Национального медицинского университета им. Богомольца Элина Кристиан. В интервью OBOZ.UA она рассказала, как предотвратить эту угрозу.

Действует даже на подсознательном уровне

"Опасность в том, что стресс действует даже на подсознательном уровне. Человеку кажется, что он справляется, но организм всё равно находится в напряжении. Поэтому я рекомендую искать свои собственные способы восстановления. Кому-то помогает йога, кому-то – животные, рыбы, прогулки, контакт с природой, работа с психологом. Иногда нужна помощь психиатра и антидепрессанты – если есть показания", – отметила учёная.

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Элина Кристиан выглядит довольно молодой женщиной, хотя она родилась в 1975 году. То есть профессор на самом деле знает, в чём секрет молодости.

"Я, например, интересуюсь камнями – не драгоценными, а различными минералами, в частности, украинскими. Лабрадорит, сердолик, аметист, янтарь – это меня психологически восстанавливает. Каждый должен найти свою "нишу", которая дарит радость и умиротворение", – советует она.

Что нужно довести

Учёная уверена, что"50 лет – это ещё молодой возраст". Но кто-то в 50 лет активен и здоров, а кто-то уже поступает после инсульта.

"Поэтому сначала – обследование, биочекинг. Я так называю оценку биомаркеров здоровья. Нужно понять, на каком уровне сейчас находится организм", – советует Элина Кристиан.

И уже исходя из данных биочекинга можно определиться, что нужно делать дальше для сохранения молодости.

"Далее – анализ питания, я даже могу назначить ДНК-питание. Еще – физическая активность, сон с правильными биоритмами. Также очень важны ментальное здоровье и социум. Это действительно важно – в какой среде живет человек, какие у него эмоции, есть ли в жизни смысл и позитив", – говорит профессор.

Ускоренное старение

"Именно хронический стресс сейчас ускоряет старение украинцев. Мы еще не до конца осознаем, насколько сильно война, тревога, загрязнение воздуха, недосыпание и постоянное напряжение влияют на наше здоровье. Но даже в этих условиях многое зависит от самого человека", – отмечает доктор наук.

По нашей просьбе учёная перечислила, о чём именно следует заботиться человеку, если он хочет сохранить не только хороший внешний вид, но и молодость в целом, а, как следствие, достаточно долгую жизнь.

"Это питание, движение, сон, микробиом, печень, профилактические обследования и прием геропротекторов, психическое здоровье. Это и есть основа долголетия", – заверила она.

Все в меру

"Но долголетие – это не только деньги, биотехнологии и не фанатичное соблюдение здоровых привычек. Все должно быть в меру. Человек должен наслаждаться жизнью – и это тоже помогает жить дольше", – особо подчеркнула Элина Кристиан.

OBOZ.UA уже писал, что именно образ жизни и повседневные привычки могут существенно влиять не только на продолжительность жизни, но даже на здоровье мозга в пожилом возрасте. Сегодня в этом плане особое внимание специалистов привлекает небольшой греческий остров, где люди живут дольше, чем в среднем, и редко сталкиваются с деменцией. Учёные считают, что ключ к такому феномену кроется в сочетании питания, физической активности и крепких социальных связей.

Кроме того, OBOZ.UA рассказывал о рационе людей, которые живут дольше всех в мире.

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