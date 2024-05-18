Диабет неизлечим? 5 асан йоги, заставляющих работать поджелудочную железу
Диабет контролируют с помощью лекарств. Но, к сожалению, вылечить с их помощью больную поджелудочную железу, невозможно. Выручает в этом плане йога и асаны, выполняя которые вы сможете регулировать уровень инсулина.
В этой статье OBOZ. UA расскажет о нескольких позах йоги, улучшающих работу поджелудочной железы.
Капалабхати (пранаяма)
Сядьте удобно, выпрямив позвоночник. Положите руки на колени раскрытыми ладонями вверх.
Сделайте глубокий вдох. На выдохе подтяните пупок к позвоночнику. Когда вы расслабите пупок и живот, дыхание будет автоматически поступать в легкие.
Сделайте 20 таких вдохов, чтобы завершить один круг Капалабхати Пранаяма. Всего сделайте 3 круга.
Врикшасана, поза дерева
Встаньте прямо. Подведите правую ногу к левому бедру, при этом пальцы правой ноги должны быть направлены вниз.
Соедините ладони и сведите их к середине груди, пальцы направлены вверх. Медленно поднимите руки над головой. Держите руки слегка согнутыми и смотрите вперед около 10 секунд.
Вернитесь в исходное положение. Повторите с другой ногой.
Халасана, поза плуга
Лягте на спину и положите ладони рядом с телом.
Поднимите ноги на 90 градусов. Позвольте ногам опуститься назад за голову, одновременно поднимая среднюю и нижнюю части спины. Пальцами ног коснитесь пола.
Поднимите грудь как можно ближе к подбородку. Задержитесь в асане на некоторое время и медленно вернитесь назад.
Ардха Матсиендрасана (Скручивание)
Сядьте и согните правую ногу, держа пятку под левым бедром. Согните левую ногу, поместив стопу возле правого колена.
Левую руку держите на полу. Вдыхая, поднимите правую руку. На выдохе скрестите эту руку и возьмитесь за большой палец правой ноги, повернув туловище и голову влево.
Вернитесь в исходное положение. Повторите с другой стороны.
Дханурасана (поза лука)
Лягте лицом вниз, вытянув руки параллельно бедрам. Согните ноги и приблизьте пятки к бедрам. Возьмитесь руками за лодыжки.
Сделайте глубокий вдох, плавно поднимите грудь вверх, вытяните ноги и посмотрите вверх. Оставайтесь в этой позе 30 секунд и продолжайте дышать.
На выдохе опустите тело вниз и расслабьтесь.
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