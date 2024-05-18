Диабет неизлечим? 5 асан йоги, заставляющих работать поджелудочную железу

Диабет контролируют с помощью лекарств. Но, к сожалению, вылечить с их помощью больную поджелудочную железу, невозможно. Выручает в этом плане йога и асаны, выполняя которые вы сможете регулировать уровень инсулина.

В этой статье OBOZ. UA расскажет о нескольких позах йоги, улучшающих работу поджелудочной железы.

Капалабхати (пранаяма)

Сядьте удобно, выпрямив позвоночник. Положите руки на колени раскрытыми ладонями вверх.

Сделайте глубокий вдох. На выдохе подтяните пупок к позвоночнику. Когда вы расслабите пупок и живот, дыхание будет автоматически поступать в легкие.

Сделайте 20 таких вдохов, чтобы завершить один круг Капалабхати Пранаяма. Всего сделайте 3 круга.

Врикшасана, поза дерева

Встаньте прямо. Подведите правую ногу к левому бедру, при этом пальцы правой ноги должны быть направлены вниз.

Соедините ладони и сведите их к середине груди, пальцы направлены вверх. Медленно поднимите руки над головой. Держите руки слегка согнутыми и смотрите вперед около 10 секунд.

Вернитесь в исходное положение. Повторите с другой ногой.

Халасана, поза плуга

Лягте на спину и положите ладони рядом с телом.

Поднимите ноги на 90 градусов. Позвольте ногам опуститься назад за голову, одновременно поднимая среднюю и нижнюю части спины. Пальцами ног коснитесь пола.

Поднимите грудь как можно ближе к подбородку. Задержитесь в асане на некоторое время и медленно вернитесь назад.

Ардха Матсиендрасана (Скручивание)

Сядьте и согните правую ногу, держа пятку под левым бедром. Согните левую ногу, поместив стопу возле правого колена.

Левую руку держите на полу. Вдыхая, поднимите правую руку. На выдохе скрестите эту руку и возьмитесь за большой палец правой ноги, повернув туловище и голову влево.

Вернитесь в исходное положение. Повторите с другой стороны.

Дханурасана (поза лука)

Лягте лицом вниз, вытянув руки параллельно бедрам. Согните ноги и приблизьте пятки к бедрам. Возьмитесь руками за лодыжки.

Сделайте глубокий вдох, плавно поднимите грудь вверх, вытяните ноги и посмотрите вверх. Оставайтесь в этой позе 30 секунд и продолжайте дышать.

На выдохе опустите тело вниз и расслабьтесь.

Ранее OBOZ. UA рассказывал, как йога спасает от инсульта.

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