Диета Аткинса: продукты, которые можно есть, преимущества и риски

Проще говоря, диета Аткинса – это низкоуглеводная диета, широко известная для похудения. Несколько исследований за последнее десятилетие показали, что низкоуглеводные диеты достаточно эффективно помогают похудеть.

Изначально предложенная доктором Робертом Аткинсом, эта диета сейчас становится все популярнее во всем мире. Мы расскажем вам все, что нужно знать о диете Аткинса.

Четыре фазы диеты Аткинса

Фаза 1. Ешьте овощи с высоким содержанием жиров, белков и низким содержанием углеводов, например листовую зелень.

Фаза 2. Постепенно начинайте есть больше орехов, фруктов и других овощей с низким содержанием углеводов.

Фаза 3. Когда вы очень близки к своему целевому весу, начните добавлять в рацион больше углеводов, чтобы замедлить процесс похудения.

Фаза 4. Ешьте как можно больше здоровых углеводов, не набирая при этом лишнего веса.

Продукты, которые нужно есть

Соблюдая диету Аткинса, вы должны увеличить потребление мяса (говядины, свинины, курицы, баранины), жирной рыбы (лосось, сардины), яиц, овощей с низким содержанием углеводов, таких как капуста, шпинат, брокколи и другие.

Также увеличьте потребление жирных молочных продуктов (сливочное масло, творожный крем), орехов и семян (миндаль, грецкие орехи, семена подсолнечника) и источников полезных жиров (кокосовое масло, масло авокадо).

Продукты, которых следует избегать

С другой стороны, следует уменьшить потребление сахара (безалкогольные напитки, пирожные, конфеты, мороженое и т.п.), зерновых (пшеница, рожь, рис, ячмень) и растительных масел (соевое масло, кукурузное масло и т.п.). .

Также держитесь подальше от трансжиров, обычно содержащихся в обработанных и упакованных продуктах. Кроме того, уменьшите потребление овощей и фруктов с высоким содержанием углеводов (морковь, репа, бананы, яблоки, апельсины), крахмала и бобовых.

Диета Аткинса для похудения: действительно ли она работает?

Диета Аткинса может запустить процесс похудения на первом этапе. В самом деле, вы можете потерять до 7 кг в течение этой фазы. Вы продолжите терять больше веса на второй и третьей фазах, если не будете употреблять больше углеводов.

Однако исследования показывают, что эти результаты в большинстве своем краткосрочны, и люди, которые придерживаются низкоуглеводной диеты, как правило, достаточно быстро набирают вес назад.

Вот некоторые другие преимущества диеты Аткинса для здоровья

Помимо краткосрочной потери веса, диета Аткинса также может помочь улучшить некоторые серьезные заболевания, включая метаболический синдром, диабет, высокое кровяное давление и сердечно-сосудистые заболевания.

Какие риски связаны с этой диетой?

Поскольку диета Аткинса предполагает резкое сокращение потребления углеводов, могут возникнуть некоторые нежелательные побочные эффекты, включая усталость, слабость, головные боли, головокружение и проблемы с пищеварением. Кроме того, ограничение углеводов может привести к дефициту питательных веществ, что впоследствии может вызвать проблемы со здоровьем, как диарея и тошнота.

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