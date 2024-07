Диета, которая поможет найти вашу талию: универсальный план питания

Если вы не добились успеха в сжигании жира на животе из-за диеты или физических упражнений, вы в этом совсем не одиноки. На самом деле, лучший результат достигается благодаря сочетанию здорового питания и физических упражнений, которые помогут не только уменьшить объем живота, но и показать рельефные мышцы на животе.

В Eat This, Not That! поделились планом, который позволит сбросить несколько сантиметров с талии, при этом не нуждаясь в индивидуальной коррекции в зависимости от вашего уровня подготовки и питания. Выполнение этих рекомендаций в течение трех месяцев поможет улучшить физическую форму, изменив вашу жизнь лучше.

План диеты для стройной талии:

Дефицит от 300 до 500 калорий в день: Чтобы сжигать около полукилограмма жира в неделю, достаточно потреблять на 500 калорий меньше, чем тратите. Для более быстрого результата нужно уменьшить калории еще больше, но это сложнее поддерживать и может привести к потере мышечной массы и снижению энергии.

Продукты с высоким содержанием питательных веществ: Ешьте от 3 до 5 порций свежих фруктов и овощей ежедневно, чтобы уменьшить объем талии. Добавьте нежирные белки и ненасыщенные жиры, такие как оливковое масло, для получения питательных веществ, сохраняя низкий уровень калорий.

Ограничения для сладких и алкогольных напитков: Газированные напитки, фруктовые соки и алкоголь содержат много калорий. Кроме того, такие напитки не имеют полезных микроэлементов, что затрудняет похудение и повышает уровень сахара в крови.

Пейте много воды: Клиника Майо рекомендует взрослым мужчинам потреблять 3,7 литра воды в день, а женщинам – 2,7 литра. Недостаточное употребление воды может усилить тягу к сахару и пище, а потому, если вы хотите сладкого, сначала проверьте, достаточно ли воды пили.

План тренировок, что избавит от жира на животе:

Для нижней части тела: Следуйте каждому упражнению по 10-15 повторений с умеренным сопротивлением, отдыхая 30 секунд между упражнениями. Сделайте 3-5 раундов, включая приседания, выпады, сословную тягу и боковые выпады.

Для верхней части тела: Следуйте каждому упражнению по 10–15 повторений с умеренным сопротивлением, отдыхая 30 секунд между упражнениями. Повторите цикл из 3-5 раундов, включая подтягивание, жим гантелей над головой, строчки с гантелями и жим гантелей лежа.

Интервальная тренировка: Бегайте 10-15 минут, чередуя 30 секунд интенсивного бега с 30-секундными пробежками в более легком темпе. Начните с нескольких интервальных циклов, постепенно увеличивая продолжительность до 15 минут.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие упражнения вы могли выполнять неправильно.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.