Диета, которая продлит жизнь: открытие, которое изменит ваш взгляд на еду

Правильное питание – это один из основных факторов, который может повлиять на продолжительность нашей жизни. Исследования подтверждают, что изменение диеты улучшает здоровье.

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Новое исследование показывает, как питание влияет на здоровье и сколько лет можно добавить, если сделать правильный выбор в пище. Больше об этом пишет eatthis.com.

По данным исследования, опубликованного в журнале PLOS Medicine, правильные изменения в питании могут прибавить вам до 13 лет жизни. Наибольшие преимущества от этих изменений получают молодые люди, однако это будет полезно и в любом другом возрасте. В частности, исследователи отмечают, что человек в возрасте 60 лет, который перейдет на здоровую диету, может прожить на 8-9 лет дольше.

Основным фактором является переход от типичного западного питания, состоящего из красного мяса, рафинированных углеводов, подслащенных напитков и сахара, к диете, которую авторы исследования назвали "оптимальной". Она включает меньшее красного мяса и больше цельнозерновых продуктов, бобовых, орехов, фруктов, овощей и рыбы.

Кроме того, ученые отмечают, что если человек в 20 лет сменит свою диету на "оптимальную", он может добавить в свою жизнь от 6 до 13 лет. Это свидетельствует о том, что правильное питание поможет улучшить не только продолжительность, но и качество жизни.

Такие результаты исследований напоминают о том, что диеты, подобные "оптимальной", встречаются в регионах "голубых зон", где люди живут более 100 лет. Долгожители там часто питаются преимущественно растительной пищей, включая многие овощи, бобовые и цельнозерновые, а также рыбой, а мясо употребляют изредка.

Ученые неоднократно подчеркивали преимущества таких диет для здоровья, в частности, уменьшение риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, инсультов и гипертонии. Красное мясо, по результатам других исследований, увеличивает риск ишемической болезни сердца.

Таким образом, правильное питание является важным фактором в поддержании здоровья и долголетия. Если вы хотите внести изменения, которые положительно повлияют на здоровье, поговорите со своим врачом о включении больше бобовых, овощей и цельнозерновых в свой рацион.

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