Главный враг молодости: какая пища ускоряет старение

Большинство людей мечтают сохранить молодость как можно дольше в поисках эффективных способов замедлить старение. Питание играет ключевую роль в этом процессе, ведь определенные продукты могут помочь сохранить кожу здоровой, так и ускорить появление морщин.

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Одной из главных причин преждевременного старения есть употребление пищи, содержащей большое количество сахара и вредных соединений. Издание eatthis.com рассказывает, какие продукты следует исключить из рациона, чтобы сохранить свежий и молодой вид надолго.

"Есть две главные причины, по которым кожа стареет быстрее – чрезмерное влияние ультрафиолета без защиты и накопления конечных продуктов гликации (AGE). AGE появляются, когда сахар взаимодействует с белками или жирами", – объясняет диетолог Триста Бест.

Хотя эти вредные соединения содержатся во многих продуктах, существует категория пищи, являющаяся их настоящим источником.

"Предварительно упакованные кондитерские изделия, которые можно найти на полках магазинов, содержат максимальное количество AGE. Это касается разнообразной выпечки, включая популярные десерты и снеки. В них входят, в частности, пончики, пирожные и другие готовые сладости. .

Ученые уже более десяти лет исследуют связь между потреблением сахара и процессами старения. Так, в 2010 году журнал Clinics in Dermatology опубликовал результаты исследования, подтвердившего, что большое количество сахара в рационе ухудшает способность кожи к регенерации. Если к этому добавить длительное пребывание под солнечными лучами, ситуация только усложняется.

Выбор между любимыми десертами и молодым видом может показаться сложным, но есть способы найти баланс.

"Вместо того, чтобы употреблять магазинную выпечку в качестве перекуса или замены пищи, лучше заранее приготовить собственные полезные сладости. Например, запеченная овсянка или овсянка на ночь – это отличная альтернатива, которую можно взять с собой и которая не вредит коже", – советует Бест.

Питание играет ключевую роль в том, как скоро возникают признаки старения. Каждый выбор в рационе может либо способствовать молодости, либо приближать возрастные перемены.

Ранее OBOZ.UA опубликовал привычки, способствующие долголетию.

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