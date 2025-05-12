Диета, которая снижает риск рака молочной железы: что говорит исследование

В современном мире вопрос профилактики онкологических заболеваний приобретает все большее значение. В частности, многие исследователи обращают внимание на роль питания в снижении риска развития рака молочной железы.

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Одно исследование указывает на то, что не все растительные диеты одинаково полезны - решающее значение имеет качество потребляемой пищи. Именно поэтому правильный выбор продуктов может стать важным шагом к сохранению здоровья, пишет eatthis.com.

В исследовании рассматривали данные 65 574 человек, участвовавших в период с 1993 по 2014 год. Результаты показали, что те, кто потреблял меньше мяса, имели на 14% меньший риск развития рака молочной железы. Однако, это касалось только участников, которые придерживались здорового питания на основе растительной пищи. Те, кто употреблял растительные продукты, но при этом включал в свой рацион нездоровые продукты и напитки, имели на 20% больший риск заболевания.

Санам Шах, главный автор исследования, объяснила: "Здоровая растительная диета, которая включает фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, орехи и бобовые, является лучшей для профилактики рака молочной железы. Не вся растительная пища полезна: употребление большого количества обработанных растительных продуктов, таких как рафинированные зерна, фруктовые соки, десерты и картофель, может увеличить риск рака молочной железы".

Диетолог Элизабет Уорд добавила, что "хотя картофельные чипсы и картофель фри могут быть вегетарианскими, они не содержат многих важных питательных веществ, необходимых для предотвращения рака, таких как клетчатка, витамины, минералы и фитонутриенты. Хорошо спланированная растительная диета, включающая много антиоксидантов, клетчатки и фитонутриентов, является мощной защитой от развития рака".

Антиоксиданты, содержащиеся в растительной пище, защищают клетки от мутаций, которые могут привести к образованию опухолей. Уорд отметила, что хотя продукты вроде чипсов или сока не являются категорически вредными, они не входят в список лучших продуктов для борьбы с раком из-за высокого уровня обработки.

"В отличие от картофельных чипсов, запеченный картофель является хорошим источником клетчатки, фитонутриентов и имеет низкое содержание жира. Слишком много рафинированных продуктов могут вытеснить более питательные варианты, имеющие потенциал в борьбе с раком. Слишком большое количество калорий может привести к лишнему весу, что является фактором риска для развития определенных типов рака молочной железы", – добавляет эксперт.

Это исследование подчеркивает важность выбора здоровых вариантов питания для снижения риска заболеваний и повышения общего состояния здоровья.

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