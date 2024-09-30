Диета на углеводах: почему следует отказаться и чем можно заменить

Выбор правильного питания может быть достаточно разнообразен. Хотя каждый находит диету, соответствующую его образу жизни, доктор Рейчел Пол утверждает, что существует одна диета, которая явно не подходит для похудения.

Эксперт отмечает, что диеты с низким содержанием белка и жира, но с высоким содержанием углеводов обычно неэффективны для многих людей. Больше об этом пишет eatthis.com.

"Потеря веса происходит благодаря калорийному дефициту и диеты, содержащие больше белка и жира, способны лучше насыщать. Поэтому человек, который придерживается диеты с высоким содержанием углеводов и ограничением калорий, может испытывать сильный голод", – объясняет Пол.

Рейчел подчеркивает, что разные подходы к питанию могут быть уместными для разных людей. Однако, рассматривая диеты с высоким содержанием углеводов, содержащих мало белков и жиров, Пол замечает, что такие стратегии часто не удовлетворяют потребности человека.

"Когда люди теряют вес и пытаются удержать результаты, им гораздо легче соблюдать диету, если они чувствуют себя сытыми", – утверждает доктор.

Пол предлагает более подробно рассмотреть причины, почему диеты с акцентом на углеводы часто не приносят успеха и какие альтернативы могут быть более эффективными.

Почему высокоуглеводная диета может не работать?

Хотя диеты с низким содержанием углеводов и кето-диеты приобрели популярность, организму необходимы углеводы. Сложные углеводы, такие как овес и фасоль, являются отличными источниками клетчатки, что важно для похудения.

Однако, если углеводы в рационе состоят преимущественно из простых рафинированных вариантов, это усложнит процесс понижения веса. Диета, богатая углеводами, лишенными натуральной клетчатки, не обеспечит ощущение насыщения и может усилить чувство голода, особенно если нет сочетания с белками и полезными жирами.

Стоит ли полностью отказываться от углеводов?

Нет. Хотя существует множество исследований, подтверждающих эффективность низкоуглеводных диет для похудения, диеты с высоким содержанием белка и жира часто не обеспечивают необходимое количество клетчатки. А клетчатка важна для поддержания пищеварения, предотвращения аутоиммунных заболеваний и общего процесса снижения веса.

Даже если углеводы не считаются "обязательными" для организма, многие из них, такие как фрукты и овощи, являются важными источниками полезных питательных веществ.

Лучший подход к питанию

Диета, включающая все три макроэлемента, является эффективным способом похудения. Если высокая углеводная диета считается самой плохой для снижения веса, то оптимальной будет диета с умеренным содержанием углеводов, белков и жиров. Это станет лучшим решением, поскольку сбалансированное питание обеспечивает ощущение насыщения.

Кроме того, белок уменьшает уровень гормона голода грелина, а полезные жиры, такие как авокадо, замедляют пищеварение, что помогает чувствовать себя сытым дольше.

Напоследок, углеводы, содержащие много клетчатки, активируют лептин, гормон насыщения, а также медленно проходят через пищеварительный тракт. Итак, если вы наслаждаетесь кусочком цельнозернового тоста с измельченным авокадо, вы почувствуете сытость на несколько часов. Добавьте жареное яйцо и получите идеальное блюдо.

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