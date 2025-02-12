Диета по группе крови: ученые рассказывают, почему эта теория не работает

Диета по группе крови уже много лет вызывает споры среди экспертов и поклонников здорового питания. Идея, что ваш тип крови может определять ваши пищевые потребности, кажется логичной, но есть ли научные подтверждения этой теории?

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Издание eatthis.com рассказывает о основах диеты по группе крови, ее преимуществах и недостатках, а также мнения специалистов относительно ее эффективности. Следует ли следовать такой диете, или это просто еще один модный тренд – ответ ниже.

Что такое диета по группе крови?

Диета по группе крови, впервые предложенная врачом Питером Д'Адамо в 1996 году в его книге "Ешьте правильно по своему типу", утверждает, что ваша группа крови определяет, какую пищу вам следует есть, чтобы максимально поддержать здоровье. Д'Адамо считает, что каждая группа крови имеет свой собственный подход к питанию, и люди с разными типами крови должны есть по-разному.

Также он добавляет, что группа крови может влиять на предрасположенность к разным заболеваниям и даже на черты характера. Однако есть ли научные доказательства этой теории?

Продукты для каждой группы крови

Группа крови O – И. Людям этой группы рекомендуется диета, подобная палео. Она включает мясо, рыбу, овощи и фрукты с отказом от пшеницы, кукурузы, молочных продуктов и некоторых бобовых, таких как чечевица и фасоль.

Группа крови A – II. Носильщикам этой группы крови рекомендуется есть больше растительной пищи: тофу, овощи, зерновые, бобовые и морепродукты, но красное мясо, молочные продукты и кукуруза исключаются.

Группа крови B – III. Их диета должна быть разнообразной и включать мясо (кроме курицы), молочные продукты, зерновые, морепродукты и бобовые (кроме чечевицы).

Группа крови AB – IV. Люди с этой группой крови должны соблюдать диету из баранины, рыбы, молочных продуктов и растений, но без кукурузы, курицы, фасоли и гречихи.

Действительно ли работает диета по группе крови?

Хотя эта диета выглядит интересной, научные исследования не поддерживают ее эффективность. Одно из последних исследований 2014 показало, что на уровень инсулина, холестерина или триглицеридов не влияет группа крови, даже если люди четко придерживаются соответствующей диеты.

"Нет научных доказательств того, что группа крови оказывает влияние на лучшую диету для человека", – объясняет диетолог Керри Габриэль.

Советуют ли эксперты диету по группе крови?

Кроме того, что эта диета недостаточно научно обоснована, она может быть сложной для соблюдения в повседневной жизни, особенно когда речь идет об ограничениях в питании и трудностях с покупками продуктов и приготовлением пищи. Это также может быть социально сложно, когда вы должны есть продукты, обычно не употребляемые.

"Диета по группе крови может быть сложной, если вас просят есть то, что для вас непривычно или выходит за пределы вашего бюджета. С другой стороны, диета поощряет употреблять здоровую, необработанную пищу, что, безусловно, плюс", - добавляет Габриэль.

Следует ли следовать этой диете?

Прежде чем попробовать диету по группе крови, следует подумать, почему именно вы хотите ее соблюдать. Если вы заинтересованы в здоровом питании, лучше проконсультироваться с диетологом, чтобы найти лучший подход к вашим целям.

Хотя загадка по поводу значения группы крови еще не разгадана, вероятно, она не определяет самый лучший для нас рацион.

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