Диета против старения: как ограничение калорий сохраняет здоровье

Многие люди ищут способы прожить дольше и сохранить здоровье. Научные исследования показывают, что определенные пищевые привычки могут существенно влиять на продолжительность жизни.

Одной из таких практик является умеренное ограничение калорий в рационе, которое приносит пользу организму. Новые данные подтверждают, что даже небольшое сокращение калорий может положительно влиять на сердце, обмен веществ и общее самочувствие, пишет eatthis.com.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Science, включало более 200 участников в возрасте от 21 до 50 лет, которые принимали участие в клиническом испытании под названием "Комплексная оценка долгосрочных последствий уменьшения потребления энергии" (CALERIE). В течение двухлетнего исследования обнаружили, что "умеренное ограничение калорий может быть полезным для здоровья человека", а также наблюдалось снижение кардиометаболических факторов риска, таких как уровень холестерина и артериальное давление, сообщает Medical News Today.

"Эти результаты меня совершенно не удивляют. Исследования на животных (и некоторые на людях) показывают, что сокращение калорий на 20% может снизить риск определенных хронических заболеваний, таких как рак или диабет, и потенциально продлить жизнь", – комментирует Дана Эллис Ханнес, доктор философии, магистр здравоохранения и диетолог.

На вопрос, почему диета с ограниченным потреблением калорий приносит такие преимущества, Ханнес объясняет: "Это связано со способом регуляции IGF1 и инсулина в организме. Более низкие уровни этих гормонов ассоциируются с меньшим воспалением, уменьшенной клеточной пролиферацией и более длительной жизнью – именно это демонстрирует исследование".

В то же время она добавляет, что подобных результатов можно достичь и с помощью растительной диеты с низким содержанием мяса. Это подтверждают эксперименты на животных, а вероятно, и на людях – подобные тенденции наблюдаются в "голубых зонах" мира, где значительно больше людей живут до 80, 90 и даже 100 лет.

Что касается практического применения диеты с ограниченным потреблением калорий в повседневной жизни, Ханнес говорит: "Питание с ограничением во времени, когда вы едите только в течение определенных часов, – это отличный способ внедрить диету без ощущения строгого ограничения калорий. Растительная диета также является отличным выбором. Она позволяет употреблять много полноценной и натуральной пищи, не чувствуя, что вы ограничиваете калории, благодаря объему, клетчатке, воде и противовоспалительным свойствам продуктов".

