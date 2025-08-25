Диета, снижающая тестостерон: ученые назвали опасные продукты для мужчин

Наш рацион влияет на организм значительно сильнее, чем может показаться на первый взгляд. Пищевые привычки могут не только менять вес или самочувствие, но и определять гормональный баланс.

Видео дня

Новые научные данные свидетельствуют, что определенные продукты могут повышать риск дефицита тестостерона, от которого страдает немалое количество мужчин. Это открытие еще раз подчеркивает: правильное питание является основой здоровья и стоит особого внимания, пишет eatthis.com.

В журнале "Urology" ученые зафиксировали четкую связь между определенным стилем питания и дефицитом тестостерона. Особенно серьезными проблемы оказываются у мужчин с избыточной массой тела.

Что такое тестостерон?

Прежде всего стоит напомнить: тестостерон – это главный мужской половой гормон, который имеет ключевое значение для репродуктивной системы и сексуальной активности. В пресс-релизе к исследованию подчеркивается: "Тестостерон – это мужской половой гормон, который играет важную роль в репродукции и сексуальной функции".

Однако мало кто знает, что от 20% до 50% мужчин сталкиваются с его дефицитом. Ученые определяют это состояние как уровень гормона ниже 300 нанограммов на децилитр (нг/дл).

Как питание влияет на уровень гормона?

Пониженный тестостерон часто проявляется в виде усталости, потери сексуального влечения, проблем с фертильностью и недостатка энергии. В то же время у мужчин нередко появляются и другие симптомы – ухудшение концентрации и склонность к депрессии.

Предыдущие научные работы уже выявляли тесную связь между низким уровнем тестостерона, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Именно поэтому исследователи решили подробнее выяснить, может ли рацион быть определяющим фактором.

Воспаление и гормональный баланс

Результаты показали, что связь действительно существует. В отчете отмечается: "Мужчины с низким уровнем тестостерона имеют более высокий уровень провоспалительных цитокинов". Эти цитокины – белки, которые выделяются клетками в ответ на инфекцию, травму или другие воспалительные процессы. Другими словами, дефицит тестостерона напрямую связан с повышенным уровнем воспаления в организме.

Провоспалительная диета увеличивает риск дефицита

Учёные проанализировали пищевые привычки и гормональное состояние 4200 мужчин. Оказалось, что те, кто придерживался наиболее провоспалительной диеты, имели примерно на 30% более высокую вероятность развития дефицита тестостерона по сравнению с участниками, которые питались противовоспалительно.

Исследователи уточнили: даже после учета других факторов – индекса массы тела и курения – зависимость оставалась статистически значимой.

Почему стоит изменить свои пищевые привычки?

К наиболее провоспалительным продуктам относятся фаст-фуд, колбасы и другое обработанное мясо, а также пища с высоким содержанием сахара. Авторы исследования отмечают, что нужны дальнейшие работы, чтобы окончательно подтвердить влияние "сладкой" диеты на снижение уровня тестостерона. В то же время они подчеркивают: "Наши результаты свидетельствуют, что мужчины, которые придерживаются провоспалительной диеты, особенно те, кто имеет ожирение, значительно чаще сталкиваются с дефицитом тестостерона. Поскольку мужчины с избыточным весом обычно уже имеют хроническое воспаление, врачи должны учитывать дополнительные факторы, включая питание, которые могут его усиливать и повышать риск развития диабета или сердечно-сосудистых болезней".

Ранее OBOZ.UA объяснял, как перейти на здоровое питание.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.