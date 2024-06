Диета, снижающая возникновение сердечных заболеваний: как это работает

Потеря лишнего веса и улучшение питания – это, наконец, улучшение вашего здоровья в долгосрочной перспективе. Поэтому важен особый план питания, который включает список продуктов, помогающих многим людям похудеть.

Но наука показывает, что такой подход к питанию снижает риск некоторых видов рака, диабета и сердечных заболеваний. Об этом говорится в издании Eat This Not That.

Вот почему ее называют диетой DASH

Диета DASH является аббревиатурой Dietary Approaches That Stop Hypertension (что можно узнать как клинический термин для "высокого кровяного давления"). Она в частности доводит потребление натрия до 2300 мг в день (1500 мг для людей, которым необходимо более агрессивно снижать уровень натрия). Диета DASH также увеличивает количество потребляемого калия, поскольку было показано, что калий снижает АД.

Преимущества диеты DASH

Результаты исследований свидетельствуют, что соблюдение диеты DASH может снизить риск рака молочной железы, колоректального рака, метаболического синдрома (это группа состояний, которые вместе повышают риск диабета 2 типа), сердечных заболеваний и инсульта.

Диета DASH является гибкой

Диета DASH может стать планом, который обеспечит здоровые параметры, не заставляя вас чувствовать себя застрявшим или скучать. Для этого не нужна специальная еда, и вам не нужно голодать или отказываться от лакомства.

Фрукты

Диета DASH предполагает употребление таких фруктов, которые, как утверждает наука, больше всего приводят к потере веса.

Овощи

Сладкий картофель является лишь одним из примеров богатых калием овощей, представленных в диете DASH.

Цельного зерна

Овсяная каша – это лишь один из нескольких цельнозерновых продуктов с полезным содержанием калия, которые есть в диете DASH. Другие включают коричневый рис, гречку и отруби.

Бобовые

Диета также подразумевает употребление бобовых, среди которых черная фасоль, содержащая много калия – и это то, что вам необходимо.

Орехи

Небольшая горстка орехов содержит большое количество калия, а также они приносят много других преимуществ для здоровья.

Нежирные молочные продукты

Недавнее исследование, финансируемое Национальным советом по молочным продуктам, пришло к выводу, что молоко содержит девять основных питательных веществ, включая калий и витамин D.

Продукты, которые нужно есть меньше во время диеты DASH

Специалисты говорят, что в этот список входят жирное мясо (красное мясо или птица с кожей), жирные молочные продукты, такие как масло и цельное молоко, продукты и напитки с высоким содержанием сахара и масла, твердыми при комнатной температуре, такие, как кокосовое и пальмовое масло.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, какие привычки провоцируют повышение уровня холестерина.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.