Длительный вред для печени: какая диета может быть опасна для вашего здоровья

Ваша диета влияет не только на вес, энергию и пищеварение, но и на печень — орган, о котором часто забывают в контексте похудения. Именно неправильный выбор питания может постепенно вызвать ее повреждение, и вы можете не замечать проблемы, пока они не станут заметными.

Исследования показывают, что некоторые популярные диеты могут негативно влиять на здоровье печени. Какой рацион может подвергать вашу печень излишнему риску, рассказали в Eat This, Not That.

Кето

Хотя кето-диета часто обещает быструю потерю веса, особенно из-за высокого содержания мяса, такое питание может негативно влиять на здоровье вашей печени. Если в рационе преобладает красное мясо, это может повысить риск развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).

Исследование, проведенное в 2020 году с участием более 50 000 человек, показало, что потребление красного мяса увеличивает вероятность развития НАЖБП. Подобные результаты были получены и в другом исследовании, в котором участие принимали люди с избыточным весом, потребление животного белка также оказалось связанным с этой болезнью.

Детоксикация фрешами

Выжимание сока из фруктов может выглядеть как полезный способ похудения, однако на самом деле это может нанести вред вашему здоровью. Большинство фруктовых соков содержат большое количество фруктозы, что может способствовать развитию неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).

Исследование 2018 года показало, что хотя фрукты, по сравнению с безалкогольными напитками, имеют меньшее влияние, однако потребление фруктозы также является фактором риска НАЖБП. Так, исследование 2017 года показало, что на 9 дней ограничения фруктозы у детей в возрасте от 9 до 18 лет наблюдался уменьшенный уровень жира в печени. Таким образом, ограничение фруктозы может быть полезным выбором для здоровья печени.

Моно диета

Монодиеты, при которых люди потребляют только один тип пищи для похудения, могут быть не только трудными для долгосрочного соблюдения, но и опасным выбором для печени. Постоянное употребление продуктов с высоким содержанием сахара или красного мяса может повысить риск развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).

Кроме того, монодиеты, содержащие большое количество натрия, также могут нанести вред печени. Исследование, опубликованное в журнале Public Health Nutrition, показало, что среди 11 022 участников, те, кто потреблял больше натрия, имели значительно более высокие показатели НАЖБП по сравнению с теми, кто потреблял меньше.

Диеты без сахара

Отказ от рафинированного сахара может улучшить ваше здоровье, уменьшая риск диабета 2 типа и способствуя похудению. Однако замена этого сахара искусственными подсластителями может иметь негативные последствия для печени, в частности, вызвать накопление жира, что может привести к повреждению этого органа.

Тем не менее далеко ни все искусственные подсластители одинаково влияют на печень. Например, некоторые натуральные подсластители, такие как стевия и трегалоза, могут даже иметь защитный эффект против накопления жира в печени, тогда как другие, как аспартам, могут вызвать проблемы.

