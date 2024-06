Домашнее средство для похудения: как может помочь яблочный уксус

Практически в каждом доме можно найти универсальный и многофункциональный продукт, который незаменим во многих случаях. В частности, яблочный уксус можно использовать не только как консервант, в рецептах или для лечения кожных заболеваний, таких как угри и бородавки, а также как натуральный дезодорант.

Именно яблочный уксус является тем продуктом, который можно применять в стремлении избавиться от лишних килограммов. Как средство из ферментированных яблок может улучшить здоровье кишечника и почему его применяют, чтобы похудеть, рассказали в Eat This, Not That!

В частности, если ежедневно перед едой принимать яблочный уксус, можно ускорить процесс похудения. Это не значит что вам нужно пить целый стакан этого продукта, достаточно смешать 1-2 столовые ложки уксуса с водой. Японское исследование выявило, что участники, ежедневно употреблявшие от одной до двух столовых ложек яблочного уксуса в течение трех месяцев, понесли умеренную потерю веса.

По мнению диетолога Элиота Торсни, привычка пить яблочный уксус перед едой способствует похудению, поскольку этот продукт действует как подавитель аппетита, помогая съедать меньше во время приема пищи. Кроме того, диетолог Тристи Бест отмечает, что потеря веса может произойти после употребления яблочного уксуса, поскольку он способен улучшать здоровье кишечника благодаря своим антимикробным, противовирусным, противогрибковым, а также пробиотическим свойствам.

"Каждое из этих свойств работает вместе, чтобы улучшить и защитить здоровье кишечника, что может привести к эффективному похудению и не только", — сказала Бест, и добавила, что: "Когда кишечник работает не так эффективно, как должен, это может замедлить способность организма переваривать и усваивать питательные вещества, что может привести к замедлению метаболизма и остановке потери веса".

Однако, учитывайте, что употребление уксуса должно сочетаться со здоровым и своевременным питанием, а также физическими упражнениями, которые помогут ускорить избавление от лишних килограммов. Только так можно улучшить свое самочувствие и здоровье.

