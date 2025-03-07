Домашняя тренировка для женщин: 7 самых эффективных упражнений, которые изменят форму

Домашние тренировки – это отличный способ поддержать физическую форму без необходимости идти в спортзал. Вы можете тренироваться в удобное время, не тратя часы на дорогу и подготовку.

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С правильными упражнениями ваши тренировки могут быть не менее эффективными, чем в зале. Издание eatthis.com опубликовало 7 лучших движений, которые помогут укрепить тело и добиться желаемого результата.

"Эти упражнения прорабатывают все мышцы тела. Они ускоряют процесс сжигания жира, повышают выносливость и силу. Высокоинтервальная тренировка (ВIIT) – идеальный выбор для тех, кто не имеет времени на полноценную тренировку в спортзале. Все, что вам нужно – это ваше тело и немного пространства для упражнений", – пояснит.

Отжимание

Начните с позиции планки, поставив руки прямо под плечи, а вытянув ноги сзади. Ваше тело должно образовывать прямую линию, избегайте прогиба в пояснице. Согните локти, чтобы опустить тело до пола, а затем оттолкнитесь, возвращаясь в исходное положение. Выполняйте 3 подхода по 12 повторений, отдыхая по 30 секунд между подходами.

Берпи

Станьте прямо, ноги на ширине плеч. Опускайтесь в планку, ставя руки на пол, чуть шире плеч, и вытягивая ноги сзади. Опустите грудь до пола, выполните отжим, а затем быстро подпрыгните ногами к рукам и совершите взрывной скачок, поднимая руки над головой. Выполняйте 3 подхода по 15 повторений, с перерывами по 30 секунд.

Альпинисты

Возьмите позицию высокой планки с руками на ширине плеч. Ваше тело должно быть в прямой линии. Быстро подтяните колено к груди, а затем поверните ногу назад. Повторите движение другой ногой, словно бегаете на месте. Следуйте 3 подходам по 45 секунд, с перерывами по 30 секунд.

Воздушные прыжки

Начните прыгать на месте, поднимая левую руку и правое колено, а затем быстро меняйте движение, поднимая правую руку и левое колено. Продолжайте чередовать ноги. Следуйте 3 подходам по 1 минуте, с перерывами по 30 секунд.

Приседания

Поставьте ноги на ширине плеч, руки вытяните перед собой или положите на бедра. Согните колени и опустите бедра назад, пока они не станут параллельными полу. Затем вернитесь в исходное положение. Выполняйте 3 подхода по 12 повторений, с перерывами по 30 секунд.

Обратные выпады

Делайте шаг назад левой ногой, опускаясь в выпад, затем поднимите себя назад и сверните ногу в исходное положение. Повторите то же самое с правой ногой. Выполняйте 3 подхода по 12 повторений для каждой ноги, с перерывами по 30 секунд.

Планка

Последнее, но не менее важное – это позиция планки. Поставьте руки прямо под плечи, а ноги вытяните назад. Опустите тело на предплечье, удерживайте его в прямой линии, активируя мышцы корпуса. Следуйте 3 подходам как можно дольше.

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