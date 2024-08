Досуг, который лечит: о чем надо знать, отправляясь в поход

Пешие прогулки - это отличный способ насладиться свежим воздухом и улучшить здоровье во всех аспектах. Это веселая и доступная активность, которая подходит для всех возрастных групп, однако требует соблюдать базовые меры безопасности, а именно: иметь удобную обувь, солнцезащитный крем и бутылку воды.

Кроме того, пешие прогулки не только улучшают физическое и психическое состояние, но и создают прекрасные воспоминания. Какую пользу вы можете получить от пеших прогулок, рассказали в Eat This, Not That.

Вы можете сжечь калории, а также улучшить состояние коленей и лодыжек

Поход - отличная тренировка для всего тела, которая может сжечь до 500 калорий, особенно если вы будете ходить по холмам. Кроме того, пешеходные дорожки обычно менее нагружают суставы, чем бетонные или асфальтовые дороги, а потому такая активность будет полезной для ваших коленей и лодыжек.

Улучшение тонуса и удовольствие от процесса

Во время похода основную нагрузку получают ягодицы и подколенные сухожилия. Учтите, что на ровной местности ягодичные мышцы работают меньше, а потому тяжелый рюкзак поможет увеличить нагрузку и повысить интенсивность тренировки верхней части тела. Подъем на холм также повысит интенсивность тренировок для, но будьте осторожны, если вы не в хорошей форме.

Уменьшение риска развития хронических заболеваний

Пешие прогулки укрепляют кости и мышцы, улучшают здоровье сердца и дыхания. Они помогают снизить риск хронических заболеваний, таких как диабет, ожирение и гипертония. Кроме того, спуск во время прогулок повышает толерантность к глюкозе, снижает уровень холестерина и артериального давления. Также, регулярные прогулки могут способствовать выздоровлению после рака молочной железы.

Естественный способ борьбы со стрессом

Поход на природу помогает снизить стресс, что уменьшает риск сердечных заболеваний и высокого кровяного давления. Исследования подтверждают, что пребывание среди зеленых насаждений улучшает здоровье, а свежий воздух и природа могут оказать положительное влияние на ваше самочувствие. Поэтому чаще выходите на прогулки, дыша свежим воздухом.

Полезный досуг в кругу родных

Совместные прогулки укрепляют отношения и улучшают настроение, а потому вы можете поделиться радостью с друзьями или любимым человеком, отправившись вместе на пешеходную тропу. Независимо от времени суток, планирование похода - это всегда здоровый выбор.

Улучшение психического здоровья

Прогулки на природе значительно улучшают настроение и поддерживают психическое здоровье. Они могут снижать риск депрессии благодаря отдыху на свежем воздухе и взаимодействию с природой. Кроме того, проведенные исследования подтверждают, что такие прогулки помогают уменьшить активность мозговых областей, связанных с депрессией.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как ходить, чтобы терять жир.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.