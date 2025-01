Досуг, который может сделать вашу жизнь длиннее: о чем говорит наука

Последние исследования показывают, что регулярные неторопливые активности, например теннис или пиклбол, могут снизить риск смерти от рака и сердечно-сосудистых болезней в пожилом возрасте. Это свидетельствует о том, что стоит вовремя выбрать то, что приносит удовольствие и выполнять движения для улучшения здоровья.

Насколько это важно и почему любимый досуг может добавить вам лет, рассказали в Eat This, Not That. Помните, что ваша активность может стать ключом к более долгой жизни.

Активности, продлевающие жизнь

Чтобы снизить риск смерти, занимайтесь активными развлечениями, которые приносят удовольствие. Езда на велосипеде (тренажере), быстрая ходьба, игра в гольф, плавание или даже аэробика улучшают самочувствие. Исследование на 272 550 взрослых в возрасте 59-82 года подтвердило, что регулярное участие в этих видах активности снижает риск смертности. Поэтому, чтобы поддержать здоровье, выбирайте любимый вид спорта и двигайтесь больше.

Занятия с ракеткой снижают риск смертности на 16%, тогда как бег связан со снижением риска на 15%

Чтобы снизить риск смерти, занимайтесь аэробными упражнениями: 2,5-5 часов в неделю с умеренной интенсивностью или 1,25-2,5 часа - с высокой. Кроме того, сочетание различных видов активности уменьшает риск смертности на 13%. Например, игра в ракетку снижает риск на 16%, а бег - на 15%. Все активности, исследуемые в работе, показали положительное влияние на здоровье.

Самые активные участники исследования превзошли результаты

Самые активные участники исследования показали лучшие результаты и имели еще меньший риск смертности. Даже умеренная физическая активность, которая не достигает рекомендованных норм, снижает этот риск на 5%. Поэтому, чтобы значительно улучшает шансы на долгую жизнь, следует заниматься полезным досугом регулярно, даже в небольшом количестве.

Досуг, которые снижают риски смертности от рака и сердечно-сосудистых заболеваний

Занятия спортом и отдых уменьшают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Самыми эффективными оказались игры с ракетками, которые снижают риск сердечных болезней на 27%. В свою очередь бег уменьшает вероятность смерти от рака на 19%.

