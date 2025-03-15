Две тренировки в день: путь к невероятным результатам или риск для здоровья

Тренировки два раза в день становятся все более популярны среди спортсменов и любителей фитнеса. Этот метод позволяет достигать более быстрых результатов, разделяя тренировки на два сеанса, что помогает сосредоточиться на разных группах мышц.

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Однако подходит ли такой режим каждому и безопасен ли он для новичков? Издание eatthis.com рассказывает о преимуществах и потенциальных рисках двукратных тренировок, а также советах от экспертов в этой сфере.

Как организовать тренировку два раза в день?

Осуществление двух тренировок в день может быть значительно более эффективным, чем одна длительная. Как объясняет тренер Тайлер Рид, одно из главных преимуществ таких тренировок заключается в возможности сосредоточиться на разных типах нагрузок. Например, вместо одной длинной тренировки, которая длится 90-120 минут, вы можете распределить нагрузку на две тренировки, сосредоточившись на разных группах мышц, или сочетать кардио и силовые упражнения в разное время суток.

"Этот подход позволяет спортсменам, специализирующимся на технических навыках, таких как футбол, выполнить тренировки, ориентированные на развитие этих навыков в одной сессии, а затем осуществить силовые упражнения в другой", – отмечает Рид.

Онлайн-тренер и пользователь TikTok Джордж (@georgegatsby3) поделился своим опытом. Он рассказал, что тренируется два раза в день, чтобы подготовиться к лету и проверить свои силы, потому что давно не работал с таким режимом. Утренняя тренировка у него включает кардио, а после обеда – силовые упражнения для развития мышц.

Как такие тренировки могут помочь добиться лучших результатов?

В зависимости от ваших целей тренировки два раза в день могут быть очень полезными. Это позволяет сосредоточиться на меньших группах мышц, на которые у вас обычно нет времени во время привычных тренировок. Например, если вы спортсмен, объединяющий силовые и технические тренировки, разделение на два сеанса может быть особенно эффективным.

Однако, не всегда следует совмещать кардио и силовые тренировки в одном дне. Если ваша цель – максимальный набор мышечной массы, кардио может тормозить этот процесс. "Кардио в сочетании с силовыми упражнениями может снизить эффективность роста мышц, в зависимости от вашей общей программы тренировок", – объясняет Рид.

Конечно, кардио полезно для поддержания здоровья, но важно учитывать, что такие тренировки могут быть не всегда совместимы с другими целями.

Безопасно ли тренироваться два раза в день?

Если вы только начинаете тренироваться, Рид отмечает, что двукратные тренировки могут быть слишком сложными для вас.

Тренировка два раза в день – это метод для опытных спортсменов, у которых достаточно времени для восстановления между тренировками. Как правило, такие люди работают с тренером или имеют опыт создания собственной программы тренировок и определении уровня усталости.

Род также отмечает, что для достижения больших изменений в теле важен постоянный тренировочный процесс в течение нескольких лет. "Тренировки два раза в день не подходят для большинства людей в долгосрочной перспективе", – говорит он.

Для тех, кто хочет нарастить мышцы, Рид рекомендует тренироваться три-четыре раза в неделю один раз в день в течение шести месяцев, прежде чем перейти к тренировкам два раза в день.

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