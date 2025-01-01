Джейми Оливер: секреты борьбы с похмельем и необычное хобби знаменитого шеф-повара

Джейми Оливер – один из самых известных шеф-поваров в мире, чьи рецепты не только просты и вкусны, но и способствуют здоровому питанию. Однако за образом успешного кулинара скрывается множество интересных фактов, не всегда попадающих в заголовки новостей.

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От его необычного способа лечения похмелья до малоизвестных увлечений, жизнь Оливера богата неожиданными историями. Издание mylondon.news открывает занавес на некоторые необычные аспекты его личности и карьеры.

Необычное лекарство от похмелья

У каждого есть свое любимое средство для борьбы с похмельем, и Джейми Оливер не исключение. Вместо классических методов он предлагает попробовать тмин, который, по его словам, отлично помогает справиться с последствиями алкогольного отравления.

"Если ваше похмелье на 110% плохое, есть один способ, которому меня научил индийский гуру. Просто возьмите чайную ложку тмина, чуть-чуть его измельчите - это успокоит ваш живот. Это, конечно, не слишком приятно, но работает", - рассказывает Оливер.

Программа "Голый шеф-повар"

Джейми Оливер стал известен благодаря программе "Голый шеф-повар", где он демонстрировал свой стиль приготовления блюд, максимально упрощенный для зрителей. Однако, по словам шефа, он поначалу волновался по поводу названия шоу. В одном из интервью он признался: "Я опасался, что моя мама подумает, что я порнозвезда". Однако позже он привык к этому и стал рассматривать это как маркетинговый ход.

Детство на кухне в пабе

Джейми Оливер вырос в окружении пищевой промышленности. Его родители, Тревор и Салли Оливер, водили в паб The Cricketers в Эссексе, где он с раннего возраста начал помогать на кухне. В восемь лет ему платили по 1 фунту в час работы. А с 10 лет он начал пить пиво, как это было принято в его семье.

Необычное хобби

Еще один интересный факт о Джейми Оливере – это его необычное хобби. Он собирал коряги. "Возможно, это выглядит несколько странно, но твердое дерево из коряги идеально подходит для создания разделочной доски, которую потом можно продать по хорошей цене", – объяснил шеф-повар.

Известный шеф-повар живет в Эссексе (Великобритания) вместе с женой Джульетт "Джулс" Нортон и пятью детьми: Поппи, Дейзи Бу, Лепесткой, Бадди и Ривер.

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