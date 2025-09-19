Еда для качественного сна: 7 продуктов, которые естественно повышают уровень мелатонина

Сон беззаботный и глубокий – одна из основ здоровья и хорошего самочувствия. Иногда организму нужна небольшая поддержка, чтобы настроить естественный ритм сна.

Мелатонин, гормон сна, может поступать не только из добавок, но и из обычной пищи. Издание eatthis.com рассказывает о семи продуктах, которые помогут вам засыпать легче и отдыхать полноценно.

Орехи

Орехи – один из лучших природных источников мелатонина. "Фисташки и миндаль содержат его больше всего. Кроме того, они богаты магнием, который также способствует здоровому сну", – отмечает нутрициолог Паула Добрих.

Молоко

Возможно, вам знаком совет выпивать стакан молока перед сном – он не случайный. "Коровье молоко содержит мелатонин, поэтому стакан перед сном может быть отличной идеей", – объясняет Добрих.

Особенно ценным считают так называемое ночное молоко, собранное поздно вечером, которое еще больше поддерживает сон.

Вишневый сок из кисло-сладких вишен

Любители вишен могут использовать кислые сорта, такие как Монморенси, которые богаты мелатонином. "Не все вишни содержат его одинаково – исследования показывают самый высокий уровень именно в кислых сортах", – подчеркивает Добрых.

При этом стоит употреблять сок умеренно, ведь некоторые напитки могут содержать много сахара.

Бананы

Бананы – отличный вариант для вечернего перекуса, если вы хотите улучшить сон.

"Эти фрукты содержат мелатонин, а также витамин B6 и магний, которые помогают засыпать и поддерживать сон", – говорит Добрых.

Жирная рыба

Регулярное употребление жирной рыбы положительно влияет на сон.

"Сардины, форель и лосось богаты мелатонином и омега-3 жирные кислоты, которые поддерживают здоровый уровень кровяного давления", – объясняет доктор Моника Вассерманн.

Яйца

Яйца также являются хорошим источником мелатонина. "Они обеспечивают организм белком и железом, а мелатонин в них не только помогает заснуть, но и может снизить риск макулярной дегенерации – возрастной проблемы с глазами", – говорит доктор Вассерманн.

Высокий уровень мелатонина также способен уменьшать риск развития болезни Альцгеймера и Паркинсона, что положительно влияет на здоровье мозга.

Ягоды годжи

Если у вас возникают трудности с засыпанием, попробуйте горсть ягод годжи. Исследования показывают, что они содержат наибольшее количество мелатонина среди всех обычных сухофруктов. К тому же, ягоды годжи прекрасно подходят как для сладких, так и для соленых блюд.

