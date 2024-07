Еда, которая подходит тем, кто занимается йогой

Использование правильного питания в качестве топлива для тренировок – ключ к успешным занятиям йогой. Питательные продукты до и после тренировок помогают улучшить ваши навыки и стимулировать процесс похудения, обеспечивая восстановление и энергию после занятий.

Эксперты по йоге имеют свое видение, какие именно продукты могут улучшить ваши результаты, а потому рекомендуют добавить их в ваш ежедневный рацион. Какие именно блюда, фрукты, овощи и напитки могут с этим помочь, рассказали в Eat This, Not That !

Арбуз

Даже опытные йоги могут испытывать головокружение при выполнении интенсивных упражнений, из-за обезвоживания. Чтобы избежать этого и не чувствовать голода, съешьте немного арбуза перед занятием или выпейте свежий фреш. Арбуз, состоящий преимущественно из воды, поможет предотвратить обезвоживание и даст энергию для тренировки.

Энергетические полосы

Перед посещением урока йоги вы можете приготовить полосы из фруктов, овощей, орехового масла и кокосовой воды. Такие компоненты легко усваиваются и снабжаются энергией. Также обратите внимание на легкие и сытные полосы, содержащие миндальное молоко и кокосовую воду, банан и ложку мака или какао-протеинового порошка. Они являются идеальным топливом перед тренировкой.

Цельнозерновые тосты

Чтобы не испытывать неудобство во время занятий, перекусите чем-нибудь богатым углеводами с низким гликемическим индексом, примерно за 1-2 часа до начала. В частности, тосты из цельнозернового хлеба или яблоко способны обеспечить вас постоянной энергией без желудочных расстройств.

Банан и мед

Бананы – это природный энергетический батончик, богатый легкоусвояемыми углеводами и калием, предотвращающий спазмы. Вы можете использовать бананы вместе с медом, благодаря чему такое сочетание быстро обеспечит организм топливом для тренировок.

Фруктовый салат

После йоги важно восстановить гидратацию и запасы углеводов в организме. Помочь с этим может фруктовый салат, содержащий сочные фрукты, как дыня или грейпфрут, отлично подходящий для восстановления. Кроме того, для тех, кто практикует горячую йогу, полезно пить кокосовую воду, богатую электролитами, которая способствует регидратации и предотвращает усталость.

Темная листовая зелень

Если вы занимаетесь йогой, вам следует включать в рацион темную листовую зелень, которую следует употреблять после тренировки. Зеленые, как листовая капуста, руккола или шпинат, снабжают витамины группы В и другие полезные вещества.

Сэндвич

Сэндвич из цельнозернового хлеба с курицей, тунцем или индейкой, дополненный овощами, сыром и заправкой – это отличный выбор после тренировок. Такое сочетание питательных веществ поможет восполнить запасы белка и энергии, израсходованные во время занятия, обеспечивая постоянную энергию в течение дня.

Шоколадное молоко

Если после урока не удается полноценно поесть, шоколадное молоко или белковые альтернативы вполне могут подойти. Они восстанавливают жидкость, потерянную с потом, и помогают восстановить запасы гликогена и мышц.

Свекла

Употребление свеклы после йоги может эффективно предотвратить чувство усталости. Нитраты в свекле расширяют кровеносные сосуды, что способствует притоку насыщенной кислородом крови к мышцам, благодаря чему уменьшается накопление молочной кислоты, вызывающей жжение во время физических упражнений.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие изменения можно ощутить в теле после занятий йогой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.