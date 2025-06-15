Еда, которая пугает врачей: 17 продуктов, которые они обходят стороной

Многие из нас ежедневно потребляют продукты, не задумываясь об их влиянии на здоровье. Некоторые из них могут казаться безопасными или даже полезными, но на самом деле несут серьезную угрозу для организма.

Видео дня

Именно эти продукты часто вызывают беспокойство у врачей, ведь способствуют развитию хронических болезней, ожирения и нарушений обмена веществ. Издание еatthis.com опубликовало 17 продуктов, которых сами медики стараются избегать.

Маргарин

Хоть маргарин и позиционируется как здоровая альтернатива сливочному маслу, многие его разновидности содержат трансжиры, которые могут повысить уровень "плохого" холестерина и снизить "хороший", увеличивая риск сердечно-сосудистых болезней.

"Я избегаю продуктов, которые содержат частично гидрогенизированные масла. Они способствуют воспалению и могут навредить сердцу", – говорит доктор Сьюзан Чен, врач функциональной медицины.

Белый хлеб и выпечка из белой муки

Изделия из очищенной муки лишены клетчатки и питательных веществ. Они быстро повышают уровень сахара в крови, провоцируя инсулиновые скачки и способствуя набору веса.

"Такие продукты создают "глюкозный всплеск". Это не только повышает риск диабета, но и вызывает усталость и тягу к еще большему количеству углеводов", – объясняет диетолог Джош Акс.

Газированные напитки с сахаром

Одна банка сладкой газировки может содержать более 10 чайных ложек сахара (более 40 г), что является превышением суточной нормы сахара для взрослого человека.

"Сахаросодержащие напитки – это главный источник пустых калорий. Они вредят печени, способствуют инсулинорезистентности и изнашивают поджелудочную", – предостерегает доктор Дэвид Людвиг.

Обработанное мясо (колбасы, сосиски, бекон)

Такое мясо обычно содержит консерванты, нитраты и большое количество натрия. ВОЗ классифицирует обработанное мясо как канцероген первой группы.

"Я полностью отказалась от бекона и колбас из-за высокого содержания нитритов, которые могут вызывать мутации клеток", – отмечает диетолог Трейси Локвуд Бекерман.

Чипсы и другие жареные закуски

Жир, соль и отсутствие питательных веществ – всё это делает чипсы одним из самых вредных перекусов.

"Жареные закуски провоцируют воспаление, особенно в кишечнике. Они также влияют на микробиом", – объясняет гастроэнтеролог Марк Хайман.

Белый рис

Без клетчатки и микроэлементов белый рис действует на организм почти как сахар – быстро повышает уровень глюкозы в крови и не обеспечивает длительного насыщения.

"Я предпочитаю цельнозерновые продукты. Белый рис – это просто пустые калории", – говорит нутрициолог Джой Бауэр.

Попкорн из микроволновки

Такой попкорн часто содержит синтетические ароматизаторы, трансжиры и химикаты, которые могут вредить лёгким.

"Некоторые сорта попкорна содержат диацетил – искусственный ароматизатор, который вызывает болезнь легких", – предостерегает доктор Анджела Лемонд.

Обезжиренные продукты

Когда жир убирают из продуктов, производители часто добавляют сахар или искусственные ингредиенты, чтобы сохранить вкус.

"Жир - это не враг. Обезжиренные и "диетические" версии часто вреднее, чем оригинал", – говорит диетолог Келли Левек.

Фруктовый йогурт с добавками

Многие йогурты, продаваемые как "здоровые", содержат больше сахара, чем десерты.

"Когда я вижу в составе йогурта более 15 г сахара, я ставлю его обратно на полку", – говорит нутрициолог Кэтрин Зерацки.

Мюсли и энергетические батончики

Такие снеки выглядят полезными, но на самом деле часто содержат искусственные подсластители, сиропы и консерванты.

"Многие энергетические батончики больше похожи на шоколадные конфеты", – говорит диетолог Джессика Кординг.

Фруктовые соки из магазина

Даже если на упаковке написано "100% сок", это не значит, что он полезен. В нем почти столько же сахара, сколько в газированных напитках, а клетчатки совсем нет.

"Я всегда предпочитаю свежие фрукты вместо сока – так организм получает клетчатку и меньше сахара", – говорит врач-эндокринолог Майкл Грегер.

Сиропы (агавы, кукурузный, фруктозный)

Эти подсластители имеют высокую концентрацию фруктозы, которая может перегружать печень.

"Фруктозный сироп – это почти то же самое, что и алкоголь для печени", – предупреждает доктор Роберт Люстиг.

Искусственные подсластители

Ассортимент заменителей сахара растет, но некоторые из них могут вызывать проблемы с обменом веществ и даже изменять микробиом кишечника.

"Я избегаю аспартама, сахарина и сукралозы. Они могут вызывать головную боль, проблемы с пищеварением и даже влиять на гормональный баланс", – отмечает нутрициолог Карен Ансел.

Кукурузные хлопья и другие сладкие завтраки

Большинство готовых завтраков содержит много сахара и очень мало белка или клетчатки, поэтому они не обеспечивают долговременной энергии.

"Я вижу, как пациенты съедают тарелку хлопьев и через час снова голодны. Это признак того, что организм не получил необходимого", – говорит доктор Кассандра Бернард.

Энергетические напитки

Кофеин, искусственные стимуляторы и огромное количество сахара - это сочетание может навредить сердцу и вызвать зависимость.

"Энергетики – это "бомба" для сердечно-сосудистой системы. Их нужно полностью исключить из рациона", – отмечает кардиолог Стивен Синатра.

Супы из пакетика

Хотя супы из пакетика удобны, они обычно содержат огромное количество соли, усилители вкуса и почти не имеют питательной ценности.

"Одна порция такого супа может содержать более 1000 мг натрия - почти половину суточной нормы", – предупреждает диетолог Эбигейл Тафф.

Кетчуп и готовые соусы

Во многих соусах содержится не только сахар, но и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, натрий и консерванты.

"Добавьте столовую ложку кетчупа – и получите порцию сахара. Лучше готовить соусы самостоятельно", – советует шеф-диетолог Кэти Сальватори.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как газировка вредит здоровью.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.