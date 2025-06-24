Еда, улучшающая память: 5 лучших завтраков для мозга

Ваш завтрак может иметь гораздо большее влияние на мозг, чем кажется на первый взгляд. От выбора утренних блюд зависит не только уровень энергии, но и память, концентрация и общее когнитивное состояние.

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Диетологи убеждены: некоторые продукты особенно эффективны для поддержания мозгового здоровья. Издание eatthis.com опубликовало пять лучших вариантов завтрака, которые помогают сохранить ясность ума и улучшить работу памяти.

"В течение всего дня можно потреблять множество продуктов, поддерживающих работу мозга, но важно обеспечить их регулярное поступление в организм", – объясняет диетолог Дэвид Брендан.

1. Овсянка

Овес – это не просто сытная каша, а настоящий союзник в деле улучшения здоровья мозга. Благодаря высокому содержанию клетчатки овсянка помогает снижать уровень воспалений, стабилизировать уровень сахара в крови и улучшать состояние микрофлоры кишечника – все это положительно сказывается на когнитивных процессах.

Недавнее исследование Университета Цукубы продемонстрировало, что рацион, обогащенный клетчаткой, может уменьшить риск развития деменции, что открывает новые горизонты для дальнейших научных поисков.

Брендан советует разнообразить овсянку добавлением льняного семени, ведь оно содержит альфа-линоленовую кислоту (АЛК) – разновидность омега-3 жиров, которая способствует лучшей работе коры головного мозга.

2. Смузи из свеклы и ягод

Если хотите усилить умственную активность, обратите внимание на свеклу. Этот корнеплод содержит природные нитраты, которые улучшают кровообращение в мозге, стимулируя тем самым когнитивные функции.

"Нитраты, которые содержатся в свекле, способствуют усилению притока крови к головному мозгу, а следовательно – и умственной ясности", – говорит Брендан.

Если вам не нравится специфический вкус свеклы, попробуйте замаскировать его в смузи. Вот рецепт от Брендана: смешайте полстакана апельсинового сока, стакан замороженных ягод (черники, малины, клубники), полстакана нарезанной свеклы (можно сырой или запеченной), ложку гранолы, 2-3 финика, четверть стакана кокосовой воды или обезжиренного йогурта и несколько кубиков льда. Взбивайте в блендере одну минуту.

3. Черника

Эта мелкая ягода – настоящий суперфуд для мозга. Ее можно добавлять в кашу, греческий йогурт или употреблять самостоятельно – в любом виде она будет оставаться полезной.

"Научные исследования демонстрируют способность черники снижать риск развития болезни Альцгеймера. Эффективность этих ягод обусловлена флавоноидами – соединениями, которые положительно влияют на когнитивные функции мозга", – рассказывает диетолог Моргин Клер.

4. Грецкие орехи

Еще одним идеальным дополнением к завтраку являются грецкие орехи. По словам Клэр, они прекрасно сочетаются с йогуртом или могут служить питательным перекусом.

"Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в орехах, улучшают состояние клеточных мембран и способствуют эффективной коммуникации между клетками", – объясняет она.

Кроме того, орехи богаты белком, витамином Е и антиоксидантами, которые уменьшают воспалительные процессы и замедляют старение. Это делает их отличным выбором для поддержания как умственного, так и общего здоровья.

5. Яйца

Этот любимый продукт для завтрака не только вкусный и легкий в приготовлении, но и оказывает положительное влияние на работу мозга.

"Желтки – основной источник холестерина в яйцах – одновременно содержат ряд важных питательных веществ, в частности холин, который играет ключевую роль в поддержании здоровья мозга, а также омега-3 жирные кислоты с мощным противовоспалительным действием", – объясняет диетолог Рэйчел Файн.

По ее словам, "исследователи уже давно прослеживают связь между употреблением достаточного количества холина и улучшением умственных способностей", поэтому яйца – это простой способ дать мозгу необходимое питание с самого утра.

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