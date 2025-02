Эффект от употребления протеиновых коктейлей: о чем говорит наука

Чтобы поддержать мышечную массу и уменьшить чувство голода, важно включать в привычное питание больше разнообразных источников белка. Он прекрасно насыщает, лучше углеводов утоляет аппетит и способствует формированию сильного, стройного тела.

Для получения достаточного количества белка в рационе некоторые люди отдают предпочтение утренним протеиновым коктейлям, однако при этом важно знать о возможных побочных эффектах их чрезмерного потребления. Что следует учитывать употребляя этот продукт и какие потенциальные риски существуют, рассказали в Eat This, Not That.

Аллергические реакции

Если вы употребляете протеиновые коктейли, проверяйте их состав, ведь сыворотка, соя или другие белковые ингредиенты могут вызвать аллергию. В частности, это могут быть такие симптомы, как отек, сыпь, боль в животе или даже проблемы с дыханием.

При наличии таких симптомов следует избегать продуктов с потенциальными аллергенами, таких как молоко, соя или яйца. Кроме того, всегда выбирайте качественные добавки или природные источники белка животного или растительного происхождения.

Избыток калорий

Протеиновые коктейли могут быть калорийными, особенно из-за содержания в них добавленного сахара. Они не всегда обеспечивают ощущение сытости, что может привести к перееданию и набору лишнего веса. Чтобы избежать этого, употребляйте коктейли во время основного приема пищи, а не вместо полноценного завтрака или как перекус. Так вы уменьшите риск потребления лишних калорий и получите больше пользы от продукта.

Камни в почках

Диеты с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов могут повысить риск камней в почках из-за образования оксалатных кристаллов. Такое питание также способно негативно повлиять на печень. А потому, чтобы избежать осложнений, стоит поддерживать баланс в рационе и проконсультироваться с врачом, особенно если есть проблемы с почками.

Укрепление костей

Увеличение потребления белка может помочь снизить риск переломов бедра с возрастом. Исследования показали, что у мужчин, которые потребляли больше белка из всех его источников, вероятность переломов уменьшалась. Вместе с тем, среди женщин предпочтение отдавалось белкам растительного и молочного происхождения, что также снижало риск переломов бедра.

Испорченный микробиом

Протеиновые коктейли могут быть полезными для уменьшения калорий, но не следует заменять ими полноценные приемы пищи. Они могут лишить вас важных питательных веществ, таких как витамины, минералы и клетчатка, что негативно влияет на здоровье кишечника и иммунной системы.

Дополнительное сжигание калорий

Белок активно способствует сжиганию большого количества калорий во время переваривания, что делает его важным для тех, кто хочет снижать вес. Для сохранения мышечной массы и эффективному сжиганию жира можно рассмотреть включение протеиновых коктейлей в рацион во время основного приема пищи.

Управление голодом

Белок насыщает организм больше, чем углеводы или жиры, что может помочь уменьшить потребление калорий. Если вы на диете и испытываете голод, протеиновый коктейль может стать хорошим вариантом для утоления аппетита. Также сильный голод часто вызван обезвоживанием, которое можно компенсировать такими коктейлями. Однако помните, что такие коктейли не могут полностью заменить полноценные дела, а потому лучше отдавать предпочтение сбалансированному рациону.

Повышенный риск сердечного приступа

Диеты с высоким содержанием белка, особенно в сочетании с высоким уровнем жиров, могут влиять на здоровье сердца, увеличивая риск сердечного приступа. Исследования показали, что у группы животных, получавших такую пищу, артериальные бляшки развивались быстрее и становились нестабильными, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Так что будьте осторожны с протеиновыми добавками, поскольку их избыток может быть вредным для сердца.

Употребление тяжелых металлов и токсинов

Протеиновые порошки не регулируются органами контроля качества, а потому важно выбирать проверенные продукты от надежных производителей. Кроме того, некоторые исследования показали, что популярные добавки могут содержать вредные вещества, в частности тяжелые металлы и бисфенол А, которые опасны для здоровья.

