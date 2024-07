Энергетический протеиновый коктейль: рецепт для поддержания активного образа жизни

Если вы не успеваете позавтракать и у вас есть всего несколько минут для приготовления, вы можете смешать питательный протеиновый коктейль. Это эффективная замена не просто пьющейся пищи, но и способная поддерживать чувство сытости и поддерживать заряд энергии в течение дня.

Что следует знать о протеиновых коктейлях и действительно ли они могут конкурировать со сбалансированным завтраком? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Польза протеинового коктейля

Некоторые люди выбирают коктейли из-за их удобства, поскольку они позволяют легко получить много питательных веществ самым простым способом. На самом деле, белок в таких напитках прекрасно помогает контролировать голод и может способствовать уменьшению потребления калорий.

Идеальный состав коктейля

20-30 г белка. Чтобы извлечь максимальную пользу от протеинового коктейля на завтрак, добавьте к нему 20-30 граммов белка. Коллаген, сывороточный и растительный белки, в частности гороховый, хорошо подходят и обеспечивают пользу для кожи, волос и кишечника.

10-20 г полезных жиров. Здоровые жиры можно получать из орехового, топленого и кокосового масла. Также стоит добавить авокадо, нежирный греческий йогурт и льняное масло. Греческий йогурт с полным содержанием жира и льняное масло обеспечивают коктейлю полезные жиры и белки, а также жирные кислоты омега-3.

Фрукты и овощи. Добавление в коктейль фруктов, овощей или листовой зелени повышает его питательную ценность. 1-2 чашки фруктов служат природным подсластителем, а шпинат или зеленый порошок добавят полезные элементы без неприятного вкуса.

Как приготовить коктейль

Добавьте здоровый жир к завтраку, чтобы замедлить усвоение углеводов и избежать скачков уровня сахара в крови, которые могут привести к быстрому ощущению голода. Миндальное молоко не является хорошим источником белка, поэтому лучше использовать белковый порошок или греческий йогурт. Попробуйте разные рецепты, добавляя молоко, ореховое масло и протеин, чтобы найти лучший для себя вариант.

