Протеиновый коктейль: польза и вред белкового порошка для организма

Протеиновые коктейли считаются полезным дополнением к рациону, особенно для тех, кто активно занимается спортом или нуждается в повышенном потреблении белка. Они способствуют восстановлению мышц после физических нагрузок, поддерживают рост мышечной массы и помогают уменьшить чувство голода, что может быть полезным для контроля веса.

Однако, согласно исследованию от проекта Clean Label Project, 75% растительных протеиновых порошков могут содержать тяжелые металлы. В Eat This, Not That! сообщили, что в среднем органические продукты содержали вдвое больше тяжелых металлов по сравнению с порошками сывороточного протеина и неорганическими продуктами.

Безопасность употребления протеинового порошка

Учитывая, что тяжелые металлы поступают в органические продукты из почвы, воды и воздуха, их долю человек может получать не только из протеиновых коктейлей, но и из пищи, которую мы употребляем ежедневно. Это может повышать общую концентрацию тяжелых металлов в день, а потому каждый потребитель должен самостоятельно анализировать свой рацион и определять что есть и в каком количестве.

Рэйчел Пол, доктор философии из CollegeNutritionist.com, прежде чем употреблять белковые порошки рекомендует сначала получать белок из высококачественных источников, а именно яиц, курицы, мяса, рыбы и молочных продуктов. Она подчеркивает, что диета из натуральных продуктов обеспечит необходимое количество белка и аминокислот. Кроме того, она отметила, что протеиновые коктейли являются отличным вариантом для тех, кто постоянно находится в движении и занимается спортом.

Польза белка для организма

Белок состоит из аминокислот, необходимых для роста и развития мышц и других тканей, которые наш организм частично вырабатывает сам, но многие из них мы получаем именно с пищей. Источники животного белка обеспечивают все незаменимые аминокислоты, считаются полноценными источниками белка, тогда как растительная пища содержит лишь часть необходимых аминокислот и считается неполноценным источником белка. Таким образом, если вы не употребляете животный белок, компенсировать его долю можно с помощью биологических добавок и протеинового коктейля.

Критическое потребление

Выбирая протеин, обратите внимание на сывороточный белок, а именно ванильный и избегайте шоколадного наполнителя, из-за высокого риска загрязнения, в частности бисфенолом А (BPA) в пластиковой упаковке. Кроме того, важно проверять продукты через независимые источники и ознакомиться с информацией от производителя, если он не скрывает информацию о составляющих своего продукта.

