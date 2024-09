Эффективная тренировка для уменьшения талии: как худеть после 40 лет

После 40 лет важно поддерживать активный образ жизни и правильное питание, что эффективно помогает контролировать вес и бороться с лишним жиром. Делайте кардио, силовые тренировки и упражнения с собственным весом, которые задействуют несколько групп мышц.

Кроме того, избегайте стандартных упражнений на пресс, выбирая сложные движения для всего тела, которые помогают сжигать больше калорий и укреплять ядро. Какие тренировки помогут вам похудеть и подтянуть фигуру после 40 лет, рассказали в Eat This, Not That.

Отжимания "Человек-паук"

Начните в позиции для отжиманий, держа ноги вместе, а руки под плечами. Опускайтесь, подтягивая одно колено к локтю с той же стороны, зажимая косые мышцы. Вернитесь в исходное положение, а затем выполните отжимания. Сделайте 3-4 подхода по 5-10 повторений на каждую сторону.

Подтягивание с собственным весом

Для гребков с собственным весом используйте доступное оборудование: кольца, гриф или подвесной ремень TRX. Поставьте ноги вперед, наклонитесь на 45 градусов и держите тело в напряжении с поднятыми бедрами. Подтянитесь, сводя локти к бедрам, максимально сжав спину, а затем необходимо полностью выпрямить руки. Выполните 3-4 подхода по 15 повторений.

Болгарские сплит-приседания

Поставьте заднюю ногу на скамью, используя верхнюю часть стопы или мяч. Сделайте шаг вперед на 60-90 см, а затем осторожно опуститесь, согнув заднее колено. Далее, вытолкнитесь пяткой так, чтобы вернуться в исходное положение. Выполните 3-4 подхода по 10 повторений на каждую ногу.

Sit-Outs

Примите положение, держа колени на одной линии с бедрами и руками на плечах. Держите корпус напряженным, обернитесь в одну сторону, пропуская ногу через грудь и положите назад руку, которая движется. Вытяните ногу, напрягая мышцы живота и вернитесь в исходное положение. Выполните то же самое в противоположном направлении. Сделайте 3-4 подхода по 6-10 повторений в каждую сторону.

Прыжки в приседании

Расставьте ноги на ширину бедер, держа корпус напряженным. Откиньте руки и бедра назад, взмахните руками вперед и подпрыгните как можно выше. Мягко приземлитесь в полуприсед, а затем снова прыгните. Выполните 3-4 подхода по 10 повторений.

