Эффективно и быстро: 10 советов, которые помогут ускорить похудение

Эффективная потеря веса не обязательно требует длительных усилий. Для быстрого похудения достаточно сосредоточиться на нескольких ежедневных привычках, пересмотреть свои питания и добавить немного приятной активности, не вызывающей ощущения отягощения.

Это может улучшить процесс похудения и как терять жир не ограничивая себя. В Eat This Not That поделились простыми советами, которые вы сможете внести в свою рутину.

Употребляйте чеснок

Добавление чеснока в пищу может помочь в похудении. Чеснок содержит инулин, который снижает чувство голода, улучшает здоровье кишечника, снижает уровень холестерина и ускоряет метаболизм.

Практикуйте осознанное питание

Сделайте внимательное питание своим приоритетом. Исследования показали, что осознанное питание способствует уменьшению жира в области живота, что снижает риск заболеваний. Кроме того, чтобы есть меньше, избегайте отвлекающих факторов, таких как телевизор или телефон.

Поддерживайте низкие температуры

Чтобы быстрее похудеть, поддерживайте в доме низкую температуру. Исследования показывают, что температура в 18°C может стимулировать термогенез и сжигание жира без дрожи. Кроме того, это может быть эффективнее, чем просто вспотеть при высоких температурах.

Берите перекусы из дома

Готовьте обед самостоятельно, чтобы экономить деньги и ускорить похудение. Это поможет вам есть здоровее, избегая обработанных продуктов и газированных напитков.

Употребляйте острую пищу

Чтобы быстрее сбросить вес, добавьте в рацион больше острых специй. В частности, капсаицин в перце может ускорить метаболизм и улучшить сжигание жира.

Визуализируйте свои наслаждения

Представление об употреблении нездоровой пищи может повлиять на ваше потребление. Исследование показало, что люди, которые представляли себя потребляя большую порцию конфет, ели меньше во время следующего приема пищи, чем те, кто представлял меньшую порцию. Это свидетельствует о том, что представление о еде может дать такое же удовольствие, как и настоящее употребление.

Заправьте салат уксусом

Чтобы избежать плато во время похудения, замените сладкие заправки для салатов на простое масло и яблочный уксус. Согласно результатам 2-недельного японского исследования, яблочный уксус помогает уменьшить вес, окружность талии и жир на животе.

Ешьте грейпфрут

Исследования показывают, что грейпфрут помогает быстрее терять вес и уменьшать резистентность к инсулину. Выбирайте свежий грейпфрут вместо сладкого сока, чтобы не тормозить результаты и употребляйте его на завтрак.

Запоминайте последние перекусы

Еда, которую вы ели недавно, может помочь похудеть и поддерживать вес. Кроме того, если вы воспринимаете перекус сытным, то следующие приемы пищи будут менее калорийными.

Ешьте маленькими порциями

Вместо частых перекусов в течение дня, попробуйте питаться трижды в день. Исследования доказывают, что те, кто ел 3 раза в день, теряли больше веса и жира на животе по сравнению с теми, кто ел чаще.

