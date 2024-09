Эффективное кардио для ликвидации жира на животе: что может посоветовать тренер. Видео

Чтобы уменьшить жир на животе, придерживайтесь здоровой диеты с дефицитом калорий и потребляйте полезные углеводы. Однако, для более быстрого результата, комбинируйте кардио-упражнения с высокой интенсивностью, такие как интервальные тренировки.

Смешивайте эти тренировки с силовыми упражнениями или выполняйте их в дни без силовых тренировок. Какая тренировка поможет достичь лучших результатов и как их выполнять, рассказали в Eat This, Not That.

Интервалы на гребном тренажере

Сядьте на тренажер и разогрейтесь в течение 1-2 минуты. Далее выполните спринт в течение 60 секунд и измеряйте дистанцию. Отдыхайте 3-5 минут и повторяйте цикл еще 4 раза, стараясь сохранить расстояние.

Эллиптический тренажер для ступенек

Начните с медленного подъема на лестницу. Держите комфортный темп, который можете поддерживать в течение 15-20 минут. Со временем увеличивайте скорость или время подъема до 30 минут.

Велосипедные спринты на велосипеде

Разогревайтесь, пробегая в комфортном темпе около 2 минут. Затем бегайте на максимум в течение 15-20 секунд. Отдыхайте в медленном темпе 20-40 секунд. Повторяйте 6-10 раз.

Толкание саней

Если в спортзале есть санки для кроссфита, начните толкание с легкого веса с одной 45-килограммовой гирей или двумя по 25 килограммов. Для новичков рекомендуется держать санки высоко за ручки, толкая их на 20-30 метров вперед и назад, держа тело под углом 45 градусов. Кроме того, во время толкания смотрите в землю. Отдыхайте в течение 2-5 минут между подходами и выполните 3-5 подходов.

