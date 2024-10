Эффективное кардио, которое быстро сжигает жир: простые упражнения без оборудования

Кардиотренировка - это полезная физическая нагрузка, которая должна присутствовать в вашей жизни. Она помогает улучшать работу сердца, сжигать калории, а также повышать выносливость и приводить мысли в порядок.

Кроме того, если вы хотите внедрить в свой график такой интенсив, вам не нужно использовать дорогие тренажеры или иметь абонемент в спортзал, поскольку для кардио достаточно собственного веса тела. А какие именно упражнения помогут сжигать лишний жир прямо у вас дома, рассказали в Eat This, Not That.

Быстрая ходьба

Начните с 20-30-минутной ходьбы в быстром темпе. Такая тренировка подойдет тем, кто не привык к активному образу жизни и нуждается в легком старте. Выберите для себя приятный маршрут в своем районе или в парке и постепенно увеличивайте продолжительность, чтобы улучшить выносливость.

Бег

Бег - это отличный способ улучшить выносливость и аэробную базу. Начните с бега трусцой на 400-800 метров, однако не забывайте делать перерывы для восстановления дыхания. Если вы уже подготовлены, пробегите 1,6 км, постепенно увеличивая темп и расстояние. Также, добавляйте новые вызовы каждую неделю, чтобы развиваться дальше.

Тренировка с собственным весом

Если у вас нет времени на прогулку или пробежку, попробуйте круговую тренировку дома. Вы можете делать прыжки, отжимания, приседания и планку. Также, попробуйте этот быстрый способ поддержать форму, даже не выходя из дома:

Высокие колени. Держи туловище прямо и напрягай корпус, поднимая колени выше бедер во время шагания вперед и назад.

Butt Kickers. Держи туловище прямо и напрягай корпус, поднимая колени выше бедер во время шагания вперед и назад.

A-Skips. Прыгайте, поднимая противоположную руку и колено, а затем мягко приземляйтесь. Повторяйте, меняя стороны.

Установите таймер на 10 минут и выполняйте каждое упражнение по 30-45 секунд с перерывом между ними до 15 секунд.

Танцы

Танцы помогут сжечь калории, повысить мышечную силу и сделать тело более подтянутым. Выберите свой стиль: сальсу, зумбу, хип-хоп или попробуйте другие направления. Заниматься можно как в студии, так и дома, находя уроки онлайн.

