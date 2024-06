Эффективное похудение: почему модные диеты опасны и не работают

Если человек ставит своей целью сбросить лишние килограммы с помощью диеты, почти наверняка он обратится за помощью к диете. Но не все диеты полезны, более того, некоторые из них могут нанести вред организму.

По словам специалистов, одна из самых больших проблем экстремальных и модных диет заключается в том, что они не устойчивы, ведь требуют, чтобы вы временно изменили количество и то, что вы едите, но не обязательно обучают вас здоровому питанию. Об этом говорится в материале издания Eat This Not That .

Кето-диета

В этой диете предлагается сильно ущемлять углеводы, одновременно увеличивая потребление жиров и белков. Одной из причин, почему этот подход настолько популярен, является то, что вы быстро теряете вес. Однако долгосрочные последствия кетогенной диеты для человека в основном неизвестны. Беспокойство по поводу кето заключается в том, что оно заставляет людей передозировать мясо и не обращать внимания на продукты растительного происхождения. Ведь овощи и фрукты являются важными источниками витаминов, минералов, фитонутриентов и антиоксидантов. Диета, у которой нет этих продуктов, может привести к дефициту питательных веществ без защиты от болезни. Не забывайте, что диета с высоким содержанием красного мяса и насыщенных жиров усиливает воспаление, являющееся предвестником большинства хронических заболеваний.

Сочная очистительная диета

Эта диета популярна, когда человек пытается значительно сбросить вес за короткое время. На самом деле такой подход к питанию не устойчив. Ведь детокс-тип очищения соком обычно очень ограничен и содержит мало калорий, что может быть полезно для быстрого похудения. Однако это может повлиять на ваш метаболизм. Потому что, когда мы не даем своему телу достаточно энергии с помощью калорий, оно вынуждено переходить в метаболическое состояние, которое многие называют "режимом голодания". В конце концов это приводит к тому, что вам каждый день нужно меньше калорий, чтобы поддерживать свой вес, что затрудняет потерю веса и вы также потеряете мышечную массу.

Щелочная диета

Специалисты с предосторожностью относятся к этой диете, ведь благодаря такому подходу вы уменьшаете потребление кислой пищи, которая, как утверждается, приводит к ухудшению здоровья. Вы наполняете желудок щелочной пищей, которая, как говорится, помогает вашему телу сбалансировать рН и приносит пользу. Но существует немного надежных научных подтверждений тому, и наше тело хорошо оборудовано для того, чтобы справляться с кислотно-щелочным балансом и своим pH. И эта диета мало влияет на эту функцию. Опасность в том, что эта диета исключает много питательных продуктов, включая рыбу, цельные зерна и молочные продукты, содержащие питательные вещества, которые трудно извлечь из других групп продуктов. И это опасно, поскольку отказ от хороших источников омега-3 не идеален для содействия оптимальному здоровью сердца.

Переработанная веганская диета

Несмотря на то, что чисто растительная диета может поддерживать оптимальное здоровье, однако переход от мясоеда к вегану требует некоторых существенных изменений и правильного выбора пищи. Нередко люди "становятся веганами", но затем наполняют свой рацион преимущественно заменителями мяса. Но это также обработанные пищевые продукты, и, хотя они могут быть номинально лучше, они, как правило, не поддерживают здоровье. Ведь многие упакованные пищевые продукты содержат обработанные ингредиенты, такие как очищенное зерно, добавленный сахар и масла, которые могут привести к воспалению, которое является предшественником большинства заболеваний.

Змеиная диета

Этот подход предполагает употребление одной огромной пищи через день – и ничего больше. Это приведет к быстрой потере веса посредством длительного голодания. Диета состоит из нескольких этапов, первый из которых включает лишь около 3500 калорий в неделю, что гораздо меньше, чем нуждается в среднем взрослом человеке. Специалисты отмечают, что эту диету сложно реализовать на практике, если вы любите есть вместе с другими. Пост может быть тяжелым для некоторых людей, что приводит к таким проблемам, как туман в мозгу, перепады настроения и проблемы со сном.

Военная диета

Этот подход обычно предполагает многократное употребление одних и тех же продуктов, соблюдая при этом потребление дефицита калорий. Это может быть только потребление от 800 до 1100 калорий в течение нескольких дней в неделю. А блюда, включенные в эту диету, несколько необычны и не обязательно питательны, состоят из таких продуктов, как сыр, яйца, соленые крекеры и мороженое. Однако следует помнить, что только потому, что цифра на весах может упасть при соблюдении такой диеты, это не означает, что состав вашего тела или здоровья действительно улучшается. Ведь уменьшение жира в организме может быть связано с улучшением таких маркеров, как чувствительность к инсулину, но сама по себе потеря веса может означать, что вы теряете массу в других областях, которые вы не хотите, включая мышечную массу. Кроме того, когда вы едите недостаточно, это негативно влияет на ваш мозг и вашу способность сосредотачиваться, запоминать вещи и быть творческими.

Диета ХГЧ

Эта диета подразумевает прием гормона ХГЧ, чтобы сбросить килограмм. Это гормон, который вырабатывается в организме во время беременности и обычно назначается только по рецепту при бесплодии. Мало того, что принимать ХГЧ опасно (если врач не прописал это вам), да еще проблематично и вредно ограничивать калории, предупреждают специалисты. Вы можете быстро похудеть преимущественно из-за ограничения калорий, но вы также можете ощущать такие симптомы, как усталость, депрессия, нерегулярное сердцебиение и дефицит витаминов или электролитный дисбаланс. Риски однозначно перевешивают преимущества этой диеты, уточняют диетологи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о диетах, которые вредят вашему сердцу.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.