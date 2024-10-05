Эффективные методы для облегчения боли в шее

Боль в шее может иметь множество причин. Одной из наиболее распространенных является растяжение мышц, которое может возникнуть в результате длительной работы за компьютером или использования смартфона. Эксперты из Mayo Clinic отмечают, что чрезмерная нагрузка, такая как длительное сиденье, чтение в постели, часто приводит к растяжению мышц.

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Кроме того, к боли может приводить возрастной остеоартрит, когда хрящ между позвонками начинает разрушаться, а также компрессия нервов из-за давления со стороны костей. Если боль в шее не связана с серьезными заболеваниями, вы можете облегчить ее с помощью простых упражнений от eatthis.com.

"Длительное сиденье в одном положении часто вызывает дискомфорт у шеи. Плохая осанка, особенно с опущенными вперед плечами, также является серьезной проблемой", – объясняет физиолог Том Холланд.

Физолог рекомендует попробовать эффективные упражнения, которые помогут облегчить боль в шее.

Растяжка для шеи

"Эта простая, но эффективная растяжка может существенно помочь", – говорит Холланд. Для выполнения: положите правую руку на голову и осторожно потяните правое ухо на правое плечо. Удерживайте позицию 10-30 секунд, затем повторите с левой стороны.

Другая растяжка

Опустите голову вперед, прижимая подбородок к груди, а затем наклоните ее назад. Выполняйте 10-15 повторов. "Эти растяжки можно производить несколько раз в день для снятия напряжения в мышцах шеи", – советует он.

Перерывы во время сиденья

Вставайте каждые 30 минут и совершайте короткий 1-2 минутный перерыв для прогулки. Десятиминутная прогулка не только улучшит вашу шею и осанку, но и снизит риски для здоровья и улучшит концентрацию.

Улучшение осанки

"Проверка осанки может стать отправной точкой. Следите за тем, чтобы ваши плечи были опущены и отведены назад, а позвоночник – прямым и длинным. Для многих людей это может казаться неудобным", – считает Холланд.

Также Холланд рекомендует упражнения на тягу в тренажерном зале, такие как подъем гантелей, поскольку они помогают улучшить осанку. Занятия, например пилатес, также могут быть полезны для уменьшения боли в шее.

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