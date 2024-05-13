Эффективные советы, которые помогут ребенку спать крепко ночью

Достаточное количество сна имеет решающее значение как для физического, так и для умственного развития ребенка. Поэтому важно, чтобы новорожденные спали 17-18 часов, а дети постарше – 10-12 часов.

Если ваш ребенок не может заснуть ночью, эти советы могут успокоить его и помочь лучше заснуть. Мы приготовили для вас их список.

Установите простой режим отхода ко сну, который вы сможете соблюдать ежедневно

Исследования подтверждают, что соблюдение режима отхода ко сну может помочь младенцу или ребенку лучше воспринимать свой график сна, и со временем это помогает им спать лучше.

Подумайте о том, чтобы принять тёплую ванну перед тем, как уложить ребенка в постель, или почитать ему любимую сказку. Медленная, но уверенная выработка привычки к этим действиям поможет ребенку выработать определенный режим.

Сделайте так, чтобы в комнате, где ребенок спит, было темно и тихо

Закройте все шторы и сделайте спальню темной, когда придет время ложиться спать. Также можно уменьшить громкость телевизора и другие отвлекающие факторы.

Идеальный способ справиться с этим – включить белый шум в спальне вашего ребенка, который не только успокаивает уши, но и помогает заглушить другие шумы.

Соблюдайте одно и то же время каждый вечер

Для работающих родителей может быть обольстительно проводить больше времени со своими детьми ночью. Но важно понимать, что вашему ребенку нужно адаптироваться к режиму сна, поэтому следует вкладывать его спать в одно и то же время каждый день. Маленькие дети нуждаются в 10-12 часов сна, поэтому планируйте время отхода ко сну соответственно.

Держитесь подальше от отвлекающих факторов, таких как игрушки

Еще один важный аспект хорошего сна – помочь ребенку отделить кровать от спальни для отдыха. Уберите игрушки перед сном и унесите их в другую комнату. Это позволит ребенку понять, что спальня предназначена для сна.

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