Эффективные тренировки трицепсов на дому: советы для верхней части тела

Для того чтобы прибавить силы верхней части тела, стоит задуматься о подтягивании трицепса. По словам фитнес-тренеров, эффективные тренировки трицепсов возможны даже в домашних условиях.

В то же время, по мнению экспертов, упражнения по тренировке трицепсов следует выполнять два-три раза в неделю, делая день отдыха между тренировками, чтобы добиться желаемых результатов. Об этом говорится в материале издания Eat This Not That .

Трицепсы

Первое, на что стоит обратить внимание во время тренировки, это развитие всех трех головок трехглавой мышцы. Ведь все, что вам нужно для выполнения движений, это вес вашего тела и крепкий стул, скамья или даже диван. Для выполнения расположите руки на ширине плеч на краю стула или прочной скамьи, с которой вы работаете. Ваши пятки должны стоять на полу. Затем опустите тело вниз до тех пор, пока ваши руки не станут под углом 90 градусов. Наконец, нажмите обратно, пока не займете исходное положение.

Отжим плотным хватом

Еще одна эффективная тренировка – отжим плотным хватом. В этом случае вместо того, чтобы держать руки на ширине плеч, пока ваши руки стабилизируют вас на полу, держите их поближе друг к другу. Специалисты говорят, что это действительно поможет вам сосредоточиться на своих трицепсах во время упражнения.

Трицепс отдачи

Для выполнения этого упражнения вам понадобится набор гантелей или что-нибудь другое, что обеспечит вам небольшое сопротивление. Начните, просто прогнувшись поперек, держа руки прямыми и параллельными полу. Ваши локти должны быть плотно прижаты к бокам. После этого извлеките руки сзади, а затем поверните их в исходное положение контролируемым движением.

Накладные расширения

Это еще одно эффективное упражнение, для выполнения которого требуются гантели или подобный отягощенный предмет. Во время выполнения держите в руках гантели или сопротивляющуюся ленту, вытянув руки над головой. Из этого положения опустите вес или затяните ленту за голову. Затем поднимите вес, пока не займете исходное положение. Рекомендуется выполнять три подхода по 12 повторений. Когда вам станет комфортнее и вы почувствуете, что вам требуются дополнительные задания, вы можете увеличить количество повторений до трех подходов по 15-20 повторений.

Планка с боковым подъемом

Это упражнение подходит для тех, кто хочет добиться эффекта ультраподтянутых трицепсов. Сначала опуститесь на пол и поддерживайте вес тела на руках и ногах. Ваши руки должны быть примерно на ширине плеч. Затем возьмите гантель в одну руку и отведите ее в сторону. Обязательно держите руку прямо, активируйте пресс и не сгибайте локти. Поверните руку в исходное положение. Проделайте то же самое с другой рукой.

