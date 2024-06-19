Эффективные упражнения для всего тела на открытом воздухе

Летняя погода делает это время идеальным для тренировок на открытом воздухе. Если вы не любите тренироваться в тренажерном зале или просто хотите сменить обстановку во время похудения, эта подборка тренировок для всего тела будет для вас отличным вариантом.

Эта тренировка очень эффективна для того, чтобы привести себя в форму. Лучшее то, что его можно выполнять на свежем воздухе, отмечает eatthis.com.

Следуйте каждому упражнению на указанное количество повторений, отдыхайте одну минуту, а затем переходите к следующему упражнению

Планка

Планка – это отличное упражнение для стабилизации кори, которое можно включить в тренировку с собственным весом. Чтобы усложнить упражнение, опустите бедро в одну и в другую сторону, вперед и назад, чтобы добавить движения. На протяжении всего сета держите корпус и ягодицы напряженными. Чтобы выполнить планку, вставьте в классическую позицию планки, прижав кисти и предплечья к земле, руки направлены вперед и расположены на ширине плеч. Держите корпус напряженным, а хребет нейтральным. Удерживайте это положение в течение 30-60 секунд.

Выпады

Выпады – это отличное функциональное упражнение, которое тренирует основные мышцы нижней части тела, включая ягодицы, квадрицепсы и подколенные сухожилия. В этой тренировке мы будем делать попеременные выпады на месте. Для выполнения выпадов расставьте ноги на ширине плеч. Сделайте глубокий шаг вперед одной ногой. Опустите заднее колено в землю. Нажмите переднюю ногу, чтобы вернуться в исходное положение. Повторите в противоположную сторону, выполняя по 15 повторений на каждую ногу.

Отжим

Отжим эффективно тренируют трицепсы, грудь и плечи. Для упрощения упражнения можно поставить колени на землю. Для увеличения сложности можно сблизить руки или приподнять ноги. Чтобы выполнить отжим, станьте в верхнюю позицию отжима, удерживая корпус напряженным и расположив руки на ширине плеч. Опускайте тело вниз, пока грудь не коснутся земли, держа корпус напряженным. Выпрямите руки, чтобы поднять тело назад. Следуйте от пяти до 15 повторений или до неудачи.

Приседания

Приседания являются неотъемлемой частью любой эффективной тренировки для всего тела. Очень мало движений с весом тела задействуют столько больших мышц, как приседания. Кроме того, подвижность и функциональная модель движения, развитая во время приседаний, способствуют сохранению здоровья с возрастом.

Для выполнения приседаний расставьте ноги на ширине плеч. Согните колени, выдвигая их наружу, и опустите бедра до положения приседания. Старайтесь, чтобы бедра были параллельны полу. Нажмите на обе ноги, чтобы подняться. Выполните от 15 до 20 повторений.

Берпи

Берпи – это упражнение для всего тела, эффективно сжигающее калории, ускоряющее метаболизм и развивающее силу. Чтобы выполнить берпи, станьте, расставив ноги по ширине плеч. Опустите тело вниз в четверть приседания. Затем подпрыгните, вытягивая руки над головой. Отведите ноги в положение планки. Быстро поверните ноги назад в руки. Взорвитесь вверх до следующего повторения. Выполните 10 повторений.

Альпинисты

Альпинисты – отличное упражнение для тренировки сгибателей бедра и мышц живота без необходимости использовать оборудование. Выполняйте их быстро с ритмом или медленно и равномерно с контролем в зависимости от уровня подготовки. Каждый метод имеет свои преимущества, но для новичков рекомендую начинать с медленного исполнения.

Чтобы выполнить упражнение альпинистов, станьте в положение отжима, расположив руки на ширине плеч. Подтяните одно колено к груди. Затем скачком поменяйте ноги. Повторите 30 раз.

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