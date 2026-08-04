Эксперты назвали необычную технику, которая помогает быстрее заснуть без лекарств

Бессонница и проблемы с засыпанием остаются одной из самых распространенных проблем современности. Из-за постоянного стресса и потока мыслей многие люди часами не могут расслабиться перед сном.

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В поисках эффективных способов быстрее заснуть всё большую популярность приобретают простые психологические техники. Одной из них является когнитивное перемешивание – метод, который, по словам экспертов и пользователей сети, помогает отвлечь мозг от тревожных мыслей и легче погрузиться в сон, пишет eatthis.com.

По данным специалистов по медицине сна, десятки миллионов людей регулярно сталкиваются с бессонницей или другими нарушениями сна. Кроме того, значительная часть взрослого населения не получает достаточного количества непрерывного ночного отдыха, необходимого для поддержания здоровья. Исследования также показывают, что лишь небольшая часть людей оценивает качество своего сна как очень хорошее.

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Эксперт по нейронауке, велнесу и медитации Дорси Стендиш объяснила, что одним из методов, который может помочь успокоить ум перед засыпанием, является когнитивное перемешивание.

Что такое когнитивное перемешивание?

По словам Стендиш, этот подход был предложен врачом Люком Бодуэном. Его суть заключается в том, чтобы намеренно переключить внимание мозга с тревожных мыслей на случайные ассоциации.

"Когнитивное перемешивание – это техника доктора Люка Бодуэна, которая предполагает сосредоточение умственного внимания на различных случайных вещах, чтобы прервать когнитивные модели, такие как размышления или беспокойство, которые могут мешать покою и сну", – объясняет Стендиш.

Практика довольно проста. Сначала нужно выбрать любое слово, например "расслабиться". Затем следует по очереди вспоминать слова, которые начинаются с каждой буквы этого слова. Например, для буквы "Р" это могут быть "река", "ромашка" или любые другие случайные слова, которые первыми приходят на ум. Когда варианты закончатся, необходимо перейти к следующей букве и повторить процесс.

"Продолжайте в своём собственном темпе, пока не заснете. Если вы закончите перечислять одно корневое слово или если вас отвлекают заботы или мысли, вы всегда можете начать сначала с нового корневого слова", – советует Стендиш.

Специалист отмечает, что засыпание обычно занимает от 10 до 15 минут, поэтому не стоит ожидать мгновенного результата.

"Такой метод, как когнитивная перестановка, может помочь нервной системе расслабиться и заснуть. Если вам не удается расслабиться с помощью техники когнитивной перестановки, вы можете попробовать другие методы осознанного сна, такие как глубокое дыхание с удлиненными выдохами или прогрессивное релаксационное сканирование тела, которые, как было показано, также успокаивают нервную систему и способствуют более легкому переходу к отдыху", – добавляет она.

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