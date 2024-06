Продукты для энергии: что съесть, чтобы оставаться бодрым дольше

Любая еда дает энергию, но некоторые продукты особенно хорошо справляются с этой задачей, помогая вам чувствовать себя бодрыми и готовыми к завоеванию мира. Питаясь правильным образом, у вас могли бы оставаться силы, чтобы преодолевать все трудности.

Попытайтесь включить в свой рацион эту пищу и почувствуйте, как ваша энергия растет от 0 до 10 по энергетической шкале. Как правильно это сделать и что нужно есть для максимального метаболизма, пишет Eat This Not That.

Киноа

Кино содержит высокое содержание белка, аминокислоты и питательные вещества. Все это делает киноа идеальным источником энергии в середине дня. Кроме того, киноа также богата фолиевой кислотой, магнием, фосфором и марганцем, что способствует поддержанию долговременного уровня энергии.

Чечевица

Чечевица – это очень питательная пища, придающая огромную пользу за свою стоимость. Высокое содержание клетчатки в ней способствует стабилизации уровня сахара в крови, что помогает сохранять энергию в течение всего дня.

Тунец

Тунец – это ценный источник белка и витамина B, помогающий восстанавливать энергию и повышающий настроение. Он также богат в ненасыщенных жирных кислотах Омега-3, способствующих здоровью сердца и мозга. Регулярное потребление тунца может улучшить метаболизм и способствовать сохранению здорового веса.

Фасоль

Фасоль – это не только вкусный и удовлетворительный продукт, но и важный элемент для сохранения энергии в течение дня. Благодаря своему содержанию белка она помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, что обеспечивает необходимую энергию. Кроме того, сложные углеводы, содержащиеся в фасоли, стимулируют активность мозга и тела, обеспечивая дополнительную энергию.

Яйца

Яйца – это отличный способ начать день с правильного питания и подготовить организм к активному дню. Они содержат высококачественный белок и полезные для сердца мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, которые помогают сохранить энергию и предотвратить переедание.

Цельнозерновые каши

Потреблять кашу на завтрак – отличный способ получить заряд энергии. По словам специалистов, цельнозерновые каши, богатые клетчаткой, замедляют высвобождение глюкозы в кровь, что в результате позволяет сохранять стабильный уровень энергии в течение дня.

Семена Чиа

Эти маленькие семена имеют отличное соотношение белков, жиров, клетчатки и низкое содержание углеводов. Чиа даст вам много стабильной энергии, поэтому попробуйте посыпать этим полезным семенами свой йогурт или смузи, и вы будете иметь силы в течение дня. Кроме того, оно полезно тем, что стабилизируется уровень сахара и инсулина в крови.

Зеленый чай

Потребляя зеленый чай каждый день, содержащий соединение под названием тимин, вы будете чувствовать себя сосредоточенными и сконцентрированными, не чувствуя колебаний настроения. Кроме того, зеленый чай рекомендуют пить тем, кто хочет сжечь больше жира на животе.

Йогурт

Йогурт содержит полезные пробиотики, способствующие здоровью желудочно-кишечного тракта и поддерживающие его нормальное функционирование.

Содержание кальция в йогурте способствует укреплению костей и зубов, что делает его полезным для здоровья костной системы.

Регулярное потребление йогурта может повысить иммунитет и помочь бороться с инфекциями и заболеваниями.

Апельсин

Апельсины – отличный источник витамина С, который повышает уровень энергии и выносливости организма.

Они также содержат фолаты и калий, которые способствуют нормальному функционированию нервной системы и поддержанию энергетического обмена.

Регулярное потребление апельсинов может помочь сохранять высокий уровень энергии в течение дня.

Орехи

Так, орехи, такие как миндаль, арахисовое масло и кешью, содержат множество питательных веществ, таких как белок, полезные жиры и витамины.

Исследования подтверждают, что потребление орехов может помочь поддерживать уровень энергии, поскольку они являются отличным источником питательных веществ.

Кроме того, орехи – это удобный перекус, который можно легко взять с собой куда угодно, что делает их идеальным выбором для поддержания энергии в течение дня.

Лосось

Лосось не только способствует развитию мышц, но также является важным источником омега-3 жирных кислот и белка, помогающих поддерживать высокий уровень энергии. Кроме того, он входит в список здоровых жиров, помогающих контролировать вес.

Тыквенные семечки

Тыквенные семена – это отличный источник белка, полезных жиров и клетчатки, которые способствуют ощущению сытости и бодрости в течение дня.

Они также богаты марганцем, магнием, фосфором и цинком, что обеспечивает дополнительную энергетическую поддержку для максимального использования времени в спортзале.

Добавляйте тыквенные семена в свои салаты или потребляйте их отдельно во время обеда, чтобы взбодриться на оставшийся день и сохранить энергию для активного стиля жизни.

Яблоки

Да, яблоко – это символ здорового питания, поскольку оно содержит большое количество витаминов и минералов, которые полезны для организма.

Кроме того, яблоко состоит из простых углеводов, которые могут обеспечить быстрый всплеск энергии, помогая поддерживать выносливость и бодрость.

Бананы

Этот вкусный фрукт – самая простая и доступная еда для немедленного подъема настроения. Они состоят из глюкозы, которая дает отличный энергетический заряд, помогая вам ускорить тренировки.

Шпинат

Шпинат – это отличный источник витаминов и минералов, в частности витамина А, витамина К и фолиевой кислоты, способствующих укреплению иммунной системы и здоровью костей.

Ежедневное употребление шпината может способствовать снижению кровяного давления и улучшению функции сердца благодаря содержимому калия и нитратов. А благодаря аминокислотам шпината мы получаем лучшую энергию и бдительность.

Черника

Если вы будете есть эти ягоды после обеда, вы с легкостью преодолеете спад энергии. Благодаря низкой концентрации сахара и содержанию клетчатки черники питают тело дополнительной энергией. Добавляйте чернику к салатам, йогуртам и разным блюдам, чтобы наслаждаться этими детьми с высоким содержанием антиоксидантов.

Темный шоколад

Исследователи из Университета Северной Аризоны подтвердили: перекус шоколадом с высоким содержанием какао (60%) способствует повышению бдительности и внимательности. Однако важно не переборщить: даже малый кусочек обеспечит положительный эффект. Выбирайте темный шоколад с не менее 70% какао для оптимальных результатов.

Кофе

Кофеин – это известный стимулятор, который может помочь вам пройти рабочий день с энергией. Однако исследования показали, что употребление кофе перед тренировкой может также улучшить ваши физические показатели. Мужчины, которые выпили около 5 миллиграмм кофе (эквивалентно 2-3 чашкам), обнаружили, что способны выполнить больше повторений жима лежа.

