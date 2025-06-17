Ешь и худей: названы продукты, которые блокируют ожирение и регулируют уровень сахара

Ежедневное употребление фруктов и ягод может иметь мощное влияние на общее состояние здоровья. Однако многие люди до сих пор не потребляют даже минимально рекомендуемое количество.

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Новое научное исследование доказывает, что определенные фрукты обладают особой способностью снижать риск ожирения и диабета 2 типа. Достаточно добавить в рацион эти полезные ингредиенты, чтобы существенно улучшить самочувствие, пишет eatthis.com.

Полифенолы – это биоактивные соединения растительного происхождения, которые выполняют роль антиоксидантов. Они защищают клетки организма от воздействия свободных радикалов и, как следствие, снижают риск развития таких болезней, как сердечно-сосудистые заболевания, рак и хронические воспаления.

Авторы исследования – специалисты из Колледжа пищевых наук и пищевой инженерии Китайского сельскохозяйственного университета, а также кафедры питания и гигиены Хэбэйского медицинского университета. Они пришли к выводу, что полифенолы, которые широко присутствуют в ежедневном питании, имеют длительное влияние на ряд хронических метаболических нарушений, в частности ожирение и диабет 2 типа.

В частности, полифенолы влияют на выработку гормонов аппетита, таких как лептин - гормон, сигнализирующий о насыщении. Когда в организм поступает достаточно полифенолов, чувство голода уменьшается, что приводит к меньшему потреблению пищи и снижению риска набрать лишний вес. Также эти вещества участвуют в процессе метаболизма жиров - они стимулируют окисление жирных кислот, способствуя расщеплению жировых запасов.

Следует понимать, что ожирение – это не просто избыточный вес. Оно является хроническим заболеванием, которое сопровождается постоянным воспалительным процессом в тканях и нарушением чувствительности к инсулину. Это состояние часто перерастает в диабет 2 типа. Именно поэтому ученые подчеркивают: включение полифенолов в ежедневное питание - эффективный шаг для профилактики обоих этих заболеваний.

Какие фрукты и ягоды стоит добавить в рацион?

Если вы хотите уменьшить риск ожирения и диабета, обратите внимание на фрукты, содержащие больше всего полифенолов. Выбирайте такие ягоды и фрукты:

черника

черная смородина

ежевика

арония (черноплодная рябина)

бузина

яблоки

Ежедневное употребление хотя бы горсти этих плодов может иметь существенный оздоровительный эффект. Как говорят исследователи: "Полифенолы – это не просто элемент питания, это - мощный инструмент в борьбе с метаболическими заболеваниями".

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