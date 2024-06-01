Естественный экстракт каннабиса: как CBD влияет на наш организм
Канабидиол – это один из как минимум 113 каннабиоидов, обнаруженных в конопле и является главным фитоканабиноидом. CBD не обладает какими-либо психоактивными свойствами, которыми обладает тетрагидроканабинол.
Есть много способов справиться с тревогой, включая добавление дозы CBD масла для борьбы с тревогой. Это средство приобрело популярность в течение последних нескольких лет, начиная от настоек конопляного масла до ликеров и конфет, пишет Eat This Not That.
Несмотря на многочисленные мифы, следует знать, что если вы никогда раньше не употребляли его, вы не можете получить "кайф" или зависимость от CBD. Хотя это продукт каннабиса, в нем отсутствует ТГК (тетрагидроканабинол), психоактивная часть марихуаны, вызывающая психоделические эффекты.
Однако его часто используют для облегчения боли, воспаления, бессонницы, тревоги и депрессии, но не было доказано действие в качестве лекарства. Единственный активный ингредиент, полученный из марихуаны, в настоящее время одобрен FDA, связан с лечением эпилептических приступов.
Медики объясняют, что поскольку рецепторы для каннабиноидов находятся в пищеварительной, репродуктивной, нервной и иммунной системах, они взаимодействуют почти со всеми системами в нашем теле. Хотя они действительно не способны лечить все, они регулируют функцию нейромедиаторов, воспаление, митохондрию и метаболизм.
Отмечается, что ключевым здесь является общая регулировка, и добавление CBD в ваш обычный распорядок дня, что может помочь вашему организму переваривать, метаболизировать, справляться с болью и мыслить более четко, что, в свою очередь, может снизить уровень тревоги и уменьшить общий стресс.
Рекомендуется медленно вводить этот препарат в распорядок дня, добавляя несколько капель в воду или чай, что позволяет увидеть, как это влияет на вас, прежде чем увеличивать дозы. Одновременно лишь несколько капель не облегчают и не "исправляют" тревогу, поэтому следует воспринимать это как витамин, который вы должны постоянно принимать, чтобы достичь положительного эффекта.
CBD предлагают принимать в качестве капли настойки, смешанной с напитками или капая прямо под язык. Если вы выбираете жвачку или шоколад, воспринимайте это как ежедневную добавку или витамин, чтобы вы могли видеть, как это влияет на вас и когда нужно увеличивать дозу.
Следует выбрать такой тип CBD подходит для вашего образа жизни. Иногда CBD может утомить вас, поэтому мы рекомендуем принимать его непосредственно перед сном, особенно если у вас есть проблемы с ночной тревогой или бессонницей.
Также один из способов использования CBD - это местное использование кремов и мазей. Ведь растирание проблемных областей мазью из CBD может дать вам ощущение эйфории, увольнения, а также уменьшить стресс и тревогу.
Специалисты добавляют, что CBD не является волшебным средством для устранения тревоги или напряжения, но может быть полезным как часть целостного подхода в сочетании с другими формами лечения, такими как когнитивно-поведенческая терапия. Для начала следует попробовать его с низкой дозой и проверить, помогает ли он облегчить симптомы. Имейте в виду, что обычно нужно время, чтобы ваше тело привыкло к новому распорядку дня, поэтому попробуйте принимать его по крайней мере несколько дней.
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