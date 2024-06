Естественный экстракт каннабиса: как CBD влияет на наш организм

Канабидиол – это один из как минимум 113 каннабиоидов, обнаруженных в конопле и является главным фитоканабиноидом. CBD не обладает какими-либо психоактивными свойствами, которыми обладает тетрагидроканабинол.

Есть много способов справиться с тревогой, включая добавление дозы CBD масла для борьбы с тревогой. Это средство приобрело популярность в течение последних нескольких лет, начиная от настоек конопляного масла до ликеров и конфет, пишет Eat This Not That .

Несмотря на многочисленные мифы, следует знать, что если вы никогда раньше не употребляли его, вы не можете получить "кайф" или зависимость от CBD. Хотя это продукт каннабиса, в нем отсутствует ТГК (тетрагидроканабинол), психоактивная часть марихуаны, вызывающая психоделические эффекты.

Однако его часто используют для облегчения боли, воспаления, бессонницы, тревоги и депрессии, но не было доказано действие в качестве лекарства. Единственный активный ингредиент, полученный из марихуаны, в настоящее время одобрен FDA, связан с лечением эпилептических приступов.

Медики объясняют, что поскольку рецепторы для каннабиноидов находятся в пищеварительной, репродуктивной, нервной и иммунной системах, они взаимодействуют почти со всеми системами в нашем теле. Хотя они действительно не способны лечить все, они регулируют функцию нейромедиаторов, воспаление, митохондрию и метаболизм.

Отмечается, что ключевым здесь является общая регулировка, и добавление CBD в ваш обычный распорядок дня, что может помочь вашему организму переваривать, метаболизировать, справляться с болью и мыслить более четко, что, в свою очередь, может снизить уровень тревоги и уменьшить общий стресс.

Рекомендуется медленно вводить этот препарат в распорядок дня, добавляя несколько капель в воду или чай, что позволяет увидеть, как это влияет на вас, прежде чем увеличивать дозы. Одновременно лишь несколько капель не облегчают и не "исправляют" тревогу, поэтому следует воспринимать это как витамин, который вы должны постоянно принимать, чтобы достичь положительного эффекта.

CBD предлагают принимать в качестве капли настойки, смешанной с напитками или капая прямо под язык. Если вы выбираете жвачку или шоколад, воспринимайте это как ежедневную добавку или витамин, чтобы вы могли видеть, как это влияет на вас и когда нужно увеличивать дозу.

Следует выбрать такой тип CBD подходит для вашего образа жизни. Иногда CBD может утомить вас, поэтому мы рекомендуем принимать его непосредственно перед сном, особенно если у вас есть проблемы с ночной тревогой или бессонницей.

Также один из способов использования CBD - это местное использование кремов и мазей. Ведь растирание проблемных областей мазью из CBD может дать вам ощущение эйфории, увольнения, а также уменьшить стресс и тревогу.

Специалисты добавляют, что CBD не является волшебным средством для устранения тревоги или напряжения, но может быть полезным как часть целостного подхода в сочетании с другими формами лечения, такими как когнитивно-поведенческая терапия. Для начала следует попробовать его с низкой дозой и проверить, помогает ли он облегчить симптомы. Имейте в виду, что обычно нужно время, чтобы ваше тело привыкло к новому распорядку дня, поэтому попробуйте принимать его по крайней мере несколько дней.

