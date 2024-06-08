Эта диета избавляет от хронических воспалений и их тяжелых последствий

Воспаление – естественная защитная реакция организма на инфекции, и в целом это не страшно. Однако, если воспаление переходит в хроническое состояние и длится недели, месяцы и годы, оно может повредить артерии, органы и суставы. Последствия таких деструктивных процессов – болезни сердца, печени, рак, диабет и прочее.

В этой статье OBOZ.UA расскажет о самом эффективном способе, снижения риска появления хронических воспалений.

Средиземноморская диета

Эта диета считается одной из самых здоровых в мире. В ее состав входит ряд продуктов, соответствующих основному рациону питания населения этого региона.

В частности, это:

брокколи, капуста, помидоры, лук, цветная капуста, шпинат;

все фрукты, а особенно – виноград и вишни;

миндаль, кешью, грецкие орехи, семена подсолнечника, тыквенные семечки.

Дополняет этот список: жирная рыба, птица и молочные продукты.

Чего следует избегать?

Ограничение или исключение определенных продуктов из рациона окажет позитивное влияние на ваше самочувствие.

Так, мы советуем отказаться от употребления сладких напитков, крекеров и чипсов, переработанного мяса, белого хлеба, макарон, тортов и мороженого.

Физическая активность и сон

Огромное значение для здоровья имеет сон и физическая активность. И если вы хотите свести к минимуму возможность появления хронических заболеваний – выполняйте кардио тренировки в течение 30 минут, и тренировки на сопротивление в течение 15 минут, 5 раз в неделю.

Исследования связывают плохой сон с увеличением вероятности воспаления. Убедитесь, что вы спите не менее 7-8 часов каждую ночь.

Каких изменений ожидать?

Противовоспалительная диета и ежедневная физическая активность позволяют:

Снизить риск появления ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, депрессии, рака.

Ослабляют боль при артрите, воспалительном синдроме кишечника и других аутоиммунных заболеваниях.

Значительно снижают уровень маркеров воспаления в крови.

И в целом повышают уровень энергии и настроение.

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