Эта диета избавляет от хронических воспалений и их тяжелых последствий
Воспаление – естественная защитная реакция организма на инфекции, и в целом это не страшно. Однако, если воспаление переходит в хроническое состояние и длится недели, месяцы и годы, оно может повредить артерии, органы и суставы. Последствия таких деструктивных процессов – болезни сердца, печени, рак, диабет и прочее.
В этой статье OBOZ.UA расскажет о самом эффективном способе, снижения риска появления хронических воспалений.
Средиземноморская диета
Эта диета считается одной из самых здоровых в мире. В ее состав входит ряд продуктов, соответствующих основному рациону питания населения этого региона.
В частности, это:
- брокколи, капуста, помидоры, лук, цветная капуста, шпинат;
- все фрукты, а особенно – виноград и вишни;
- миндаль, кешью, грецкие орехи, семена подсолнечника, тыквенные семечки.
Дополняет этот список: жирная рыба, птица и молочные продукты.
Чего следует избегать?
Ограничение или исключение определенных продуктов из рациона окажет позитивное влияние на ваше самочувствие.
Так, мы советуем отказаться от употребления сладких напитков, крекеров и чипсов, переработанного мяса, белого хлеба, макарон, тортов и мороженого.
Физическая активность и сон
Огромное значение для здоровья имеет сон и физическая активность. И если вы хотите свести к минимуму возможность появления хронических заболеваний – выполняйте кардио тренировки в течение 30 минут, и тренировки на сопротивление в течение 15 минут, 5 раз в неделю.
Исследования связывают плохой сон с увеличением вероятности воспаления. Убедитесь, что вы спите не менее 7-8 часов каждую ночь.
Каких изменений ожидать?
Противовоспалительная диета и ежедневная физическая активность позволяют:
- Снизить риск появления ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, депрессии, рака.
- Ослабляют боль при артрите, воспалительном синдроме кишечника и других аутоиммунных заболеваниях.
- Значительно снижают уровень маркеров воспаления в крови.
И в целом повышают уровень энергии и настроение.
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