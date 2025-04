Эти пищевые привычки улучшают здоровье кишечника: как наладить пищеварение

Кишечник влияет не только на пищеварение, но и на мозг, настроение и даже артериальное давление. Кроме того, все больше исследований подтверждают, что состояние микробиома напрямую связано с общим самочувствием.

Видео дня

Чтобы поддержать здоровый кишечник, стоит изменить определенные пищевые привычки, чтобы улучшить рост полезных бактерий, которые уменьшают воспаление и улучшают баланс в пищеварительной системе. Какие продукты могут улучшить здоровье пищеварительной системы, рассказали в Eat This, Not That.

Употребляйте ферментированные продукты

Попробуйте ежедневно добавлять в рацион хотя бы одно ферментированное блюдо — это может быть йогурт из цельного молока, квашеная капуста или паста мисо. Такие продукты улучшают микрофлору кишечника, уменьшают воспаление и поддерживают иммунитет. Даже 100-150 граммов таких продуктов в день обеспечат вам заметный эффект.

Ешьте йогурт на завтрак

Йогурт — это простой и вкусный способ поддержать здоровье кишечника, особенно если выбирать варианты с пробиотиками. Кроме того, он прекрасно сочетается с клетчаткой, например с ягодами, орехами или семенами. Такой завтрак или перекус не только насыщает, но и помогает сбалансировать микрофлору пищеварительной системы. Оптимальная порция йогурта составляет около 150 граммов в день.

Добавьте овес в рацион

Овес — это пребиотик, который питает полезные бактерии в кишечнике и содержит бета-глюкан, поддерживающий здоровую микрофлору. Регулярное употребление овса способствует лучшему пищеварению и укрепляет иммунитет. Поэтому, не ограничивайтесь только овсянкой, поскольку овес можно добавлять в энергетические батончики, смузи или даже готовить из него муку для выпечки. Оптимальная порция в день составляет около 40-50 граммов.

Добавьте бобовые продукты

Бобовые, такие как нут, чечевица и черная фасоль, прекрасно поддерживают микрофлору кишечника, поскольку содержат пребиотики и много клетчатки. Они помогают пищеварению и питают полезные бактерии в кишечнике. Недостаток клетчатки может вызвать вздутие, голод и дискомфорт, поэтому стоит добавлять бобовые в ежедневный рацион (от 100 до 150 граммов в день).

Попробуйте увеличить потребление ягод

Ягоды — еще один вкусный способ поддержать здоровье кишечника. Они содержат клетчатку, антиоксиданты и витамин С, который помогает уменьшить воспаление. Кроме того, ягоды также поддерживают рост полезных бактерий в кишечнике.

Разнообразьте свое питание

Однообразное питание может вредить кишечнику, а потому важно регулярно разнообразить рацион. Чем больше различных растительных продуктов вы потребляете, тем лучше будет микробиом, что является ключом к здоровому пищеварению.

Попробуйте вводить новые овощи, фрукты, злаки и бобовые каждую неделю, а также добавьте к этому достаточное количество клетчатки, воды и качественный сон. Все эти вещи помогут улучшить пищеварение и общее самочувствие.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие продукты оказывают негативное влияние на здоровье кишечника.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.