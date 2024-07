Эти причины заставляют нас становиться больше: что провоцирует появление жира

Зимний набор веса часто связан с несколькими факторами, включая меньшую физическую активность из-за погодных условий, праздничных мероприятий и сокращенного времени дневного света. Эти причины могут влиять на наше настроение и общее восприятие пищи, заставляя есть больше, чем нужно.

Чтобы бороться с этим следует соблюдать здоровые пищевые привычки, регулярно выполнять физическую активность, а также не пренебрегать собственными эмоциональными и физическими потребностями. Как сохранить стройную фигуру и что может помешать этому в этот период, рассказали в Eat This, Not That.

Слишком много сахара

Большинство сезонных праздников связано с едой и содержит много сладких десертов. Чтобы заранее спланировать, на что именно вы планируете потратить свои калории, выберите то, без чего действительно не можете обойтись и следуйте этому.

Наличие лишнего веса

Люди с избыточным весом могут набирать больше во время праздников, чем имеющие нормальный вес. В среднем люди обычно набирают около 450 граммов, а люди с избыточным весом – около 2 килограммов. Следите за размером порций и соблюдайте обычный график питания и упражнений.

Воздействие на гормон сна

Нехватка солнечного света зимой влияет на наши гормоны, в частности влияющие на качество сна. Это может вызвать сонливость и понижать мотивацию для физической активности. Чтобы бороться с этим состоянием, попробуйте тренироваться утром, когда солнце активно.

Усиление метаболизма

Метаболизм ускоряется, чтобы сжечь больше энергии и помочь нам сохранить больше тепла. для этого тело требует от нас больше пищи, превращающейся в энергию. Однако даже если вы чувствуете голод, помните, что ваш метаболизм не ускоряется настолько, чтобы противодействовать дополнительной порции пищи.

Меньше свежих продуктов в рационе

С наступлением прохлады свежие продукты становятся менее доступными. Простое, вы можете заменить их, выбирая замороженные фрукты и овощи, которые часто сохраняют больше питательных веществ благодаря быстрой заморозке на пике их свежести.

Вам слишком комфортно

Понятно, что чем холоднее на улице, тем счастливее мы себя чувствуем в теплом свитере или худом. Однако, таким образом, вы скрываете свое тело не только от посторонних глаз, но и от собственных, теряя контроль над собственными параметрами.

Ужин вне дома

Обычно мы потребляем больше калорий, когда едим вне дома. Холодная погода заставляет чаще ужинать в ресторанах, где есть риск переедания. Чтобы этого избежать, разделяйте первые блюда или отказывайтесь от закусок.

Праздничная еда

Холод – это время для сытных блюд и рыхлой выпечки. Однако, если не контролировать свои порции, такое увлечение может привести к набору веса. Поэтому лучше выбрать один рецепт и разделить ваши блюда с семьей и друзьями.

Больше соли в блюдах

Комфортная пища, которая сохраняется долго, может содержать много натрия. Избыточное количество соли в блюдах приводит к вздутию, ощущению увеличения веса и задержке жидкости в организме. Поэтому рекомендуется пить много воды, чтобы уменьшить эти эффекты и ограничивать размер порций.

Пропущенные приемы пищи

Праздничный сезон позволяет наслаждаться вкусными блюдами, однако пропущенные приемы пищи могут привести к перееданию. Рекомендуется соблюдать разумное расписание питания, чтобы избежать этого эффекта.

