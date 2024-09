Эти упражнения снизят количество жира в вашем теле: лучшая фитнес-тактика

Как бы нам этого не хотелось, однако не существует способа уменьшить жир в отдельных участках тела. Реальная потеря жира происходит по всему телу, а потому важно сосредоточиться на общем снижении жира.

Для этого необходимо сочетать регулярные силовые тренировки, кардио, здоровое питание, достаточный сон и водный баланс. Чтобы сосредоточиться на проблемных зонах, мы предлагаем ознакомиться с тренировками от Eat This, Not That, которые способствуют общему сжиганию жира.

Постоянные упражнения с отягощением

Не нужно выполнять много кардиотренировок для стройной фигуры. Силовые тренировки в зале помогают сохранить мышечную массу и сжигать больше калорий даже в состоянии покоя. Регулярные тренировки с отягощениями помогут нарастить мышцы и создать подтянутую фигуру.

Постоянное движение

Чтобы помочь сбросить жир, старайтесь двигаться как можно больше в течение всего дня. Учтите, что даже стояние может сжигать больше калорий, чем сидение, а потому если вы работаете за столом, делайте 10-минутный перерыв на прогулку каждые 2 часа. Кроме того, вы можете использовать лестницу и отвечать на рабочие звонки стоя.

Периодические HIIT-тренировки

HIIT не только улучшает настроение, но и может увеличить скорость метаболизма до 38 часов, помогая сжигать больше калорий даже в состоянии покоя. Попробуйте простые и короткие упражнения HIIT, такие, как приседания, бурпи и скалолазание. Выполняйте их по 30 секунд с 20-секундной паузой.

Прогулки после еды

Чтобы улучшить сжигание жира, попробуйте пройтись в течение 10-30 минут после основного приема пищи. Это поможет лучше усваивать питательные вещества, снизить уровень инсулина и превратить калории в топливо, а не в лишний жир. Также, прогулка после еды - это здоровая привычка, которая улучшает пищеварение, снижает уровень сахара в крови и стресс.

Внимательность к сигналам собственного тела

Перетренированность от интенсивных упражнений без надлежащего восстановления может привести к увеличению уровня кортизола и накоплению жира. Слушайте свое тело: если чувствуете усталость или боль, рассмотрите более легкие активности, такие как чтение или медитация. Кроме того, не забывайте о качественном сне и старайтесь спать в комфортных условиях не менее 7 часов в ночь.

Терпеливость

Жировое распределение определяется генетически, а потому, к сожалению, с этим ничего нельзя поделать. Во время потери жира сначала уменьшаются участки с меньшим запасом жира, а наиболее упрямые зоны уменьшаются последними. Однако, здоровое питание и настойчивость, со временем помогут избавиться от лишнего жира.

