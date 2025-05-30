'Это ад': женщина, которая похудела на 15 кг с помощью популярного препарата, поразила, что с ней произошло дальше. Фото

Жительница Великобритании Джастин Мартин, похудевшая на 15 кг с помощью популярного препарата Mounjaro, рассказала о побочных эффектах от его применения, а также о своем состоянии после отказа от инъекций. Причиной проблем со здоровьем стало то, что женщина попыталась удвоить дозу.

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Джастин стала плохо себя чувствовать, ее беспокоили: головная боль, плохое зрение и тошнота. Об этом пишет издание Daily Mail.

"С того дня, как мне сделали первую инъекцию 0,25 мг, у меня совсем не было аппетита, и мне приходилось практически заставлять себя есть. После десятилетий шумихи вокруг еды я наконец-то чувствовала себя свободной", – рассказала женщина.

За считанные дни она похудела на 6 кг, а затем – еще на 9. Однако Джастин не остановилась и решила удвоить дозу до 0,5 мг и тогда у нее начались проблемы. Когда женщина вернулась к начальной дозе препарата, побочные эффекты все равно остались.

"Я больше не могла этого терпеть; я знала, что мне нужно прекратить инъекции. Но мысль о жизни без Mounjaro меня пугала. Хотя я начинала свой путь с весом 96,5 кг, а сейчас весила 81 кг, это была еще не вся история", – отметила Джастин.

По ее словам, проблемы с едой у нее начались еще с детства. Бабушка всегда готовила для девочки вкусные тосты с маслом и пончики с джемом. Ими ребенок заедал свою грусть и обиды со стороны одноклассников, которые называли девушку танком. И тогда Джастин начала ненавидеть еду, которая круглосуточно занимала ее мысли.

"Это был не просто шум; это был крик. Отчаянный, внутренний крик, который я не могла заглушить, сколько бы бургеров, чипсов, сырных тостов и свиных ребер не съела. Больше всего я весила 125 кг. Еда контролировала абсолютно каждый аспект моей жизни; это была моя зависимость. Когда я услышала об уколах для похудения, я подумала, что наконец нашла решение своей извечной проблемы", – рассказала женщина.

И действительно поначалу килограммы начали таять на глазах, однако появление побочных эффектов стало для нее огромным ударом. Джастин не имела выбора и перестала принимать препарат.

"В течение двух недель, пока наркотик еще действовал в моем организме, я бессмысленно верила, что изменилась. Я все еще не думала о еде. Я едва могла съесть две яичницы утром, немного супа на обед и крошечную порцию мяса с овощами вечером. Но потом запах пончика меня развеял", – подчеркнула женщина.

Тяга к еде вернулась, а вместе с тем ей захотелось и других сладостей, на которые она никогда не засматривалась.

"Потребность в сахаре была почти неуемной. Мой аппетит вернулся с местью. Я отказалась держать дома закуски. Для меня это было бы то же самое, что для выздоравливающего алкоголика держать полностью заполненный бар. Я просто не могла иметь соблазн рядом. Теперь я чувствую, что моя решимость висит на волоске", – рассказала женщина.

В ресторане ей нужно приложить все усилия, чтобы выбрать маленький, нежирный стейк с гарниром из сладкого картофеля и не смотреть в сторону друзей, которые едят картошку фри и выбирают десерты.

"Я сыта, спасибо, – говорю я официанту, а потом выдыхаю, хотя и не осознавала, что задерживала дыхание. Я не сыта. Я никогда не буду сыта. Это ад", – подчеркнула она.

После того как Джастин прекратила делать прививки, она набрала всего 2,5 кг, но борьба с едой возобновилась. Женщина пытается соблюдать диету и не поддаться соблазну, однако это дается ей слишком сложно.

"На прошлой неделе я в момент неповиновения попыталась выбросить свои старые джинсы, но потом сложила их и положила в ящик. Что делать, если мне когда-нибудь снова придется их надеть? Я решительно настроена не допустить этого. Но как я могу доверять себе? Умственная гимнастика утомляет. Шум еды оглушителен. Мой аппетит никогда не будет удовлетворен", – подчеркнула Джастин.

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