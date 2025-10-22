Ежедневная активность, оптимизм и любовь к профессии: 103-летний врач открыл главные секреты долголетия

Доктор Говард Такер посвятил свою жизнь медицине и считает работу секретом долголетия. На протяжении 75 лет он неутомимо занимался неврологией, не теряя заинтересованности и энергии.

Он верит, что активность ума и тела ежедневно поддерживает здоровье и продлевает жизнь. Сегодня его история в eatthis.com вдохновляет людей сочетать страсть к работе с гармонией в личной жизни.

Доктор Говард Такер родился 10 июля 1922 года в Кливленде, штат Огайо (США). Всю жизнь он с увлечением отдавался своей профессии. В интервью TODAY рассказывает, что для него неврология – это настоящая страсть.

"Вы должны быть счастливы в своей работе и дома. Каждый день я узнаю что-то новое", – объясняет он.

Хотя недавно он прекратил принимать пациентов, доктор Такер продолжает обучать ординаторов в Благотворительном медицинском центре Святого Винсента в Огайо.

По словам экспертов из Harvard Health Publishing, продолжение активной работы даже после традиционного пенсионного возраста связано с лучшим общим здоровьем и увеличением продолжительности жизни. Для доктора Такера выход на пенсию не является приоритетом.

Он считает, что пенсия может стать "врагом долголетия", объясняя: "Я не понимаю, как можно играть в гольф три дня в неделю. Если люди выходят на пенсию, им стоит иметь хотя бы хобби или заниматься общественной деятельностью... Мозгу нужен ежедневный стимул. Выход на пенсию иногда приводит к истощению. Приятнее работать и жить... Это отличная работа".

Исследования подтверждают его подход: каждый дополнительный год работы после пенсии снижает риск смертности на 9-11%, независимо от состояния здоровья.

Доктор Такер всегда оставался активным, как физически, так и ментально. Ветеран Второй мировой и Корейской войн, он постоянно поддерживал свой ум в тонусе и тело в форме. Достижения в медицине – лишь часть его истории: он сдал экзамен на право обучения в штате Огайо в 67 лет. Национальный институт старения отмечает, что физическая активность и поддержка когнитивной деятельности помогают сохранить мозг в форме и снижают риск болезни Альцгеймера.

Доктор Такер не курил и лишь иногда позволяет себе мартини. Его фитнес-привычки включали катание на лыжах и прогулки на снегоступах. Даже небольшие регулярные физические нагрузки помогают сохранять мышечную массу с возрастом.

Мудрый врач не зацикливается на мыслях о смерти, зато концентрируется на жизни. "Я думаю, что буду жить вечно, хотя знаю, что это нереально. Я никогда не думаю о смерти. Умираешь один раз, но живешь каждый день... Сосредоточься на жизни", – говорит он.

Оптимизм, который демонстрирует доктор Такер, также подкреплен научными данными: люди с высоким уровнем позитивного настроя могут жить на 11-15% дольше, чем те, кто настраивается пессимистично.

Не менее важным фактором долголетия является семейное счастье. Доктор Такер женат со своей женой Сарой уже 68 лет. Саре 92 года, она практикующий психиатр. Супруги имеют четверых детей и десять внуков. Исследования показывают, что женатые мужчины в целом здоровее и живут дольше, чем одинокие.

