Ежедневная активность, уменьшающая напряжение в мышцах: о чем говорит наука

Растяжка - это простой, но мощный способ улучшить общее самочувствие, который ошибочно часто игнорируют. Она помогает снять напряжение с мышц, повысить гибкость и улучшить кровообращение.

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Если ежедневно выделять на растяжку всего несколько свободных минут, это может способствовать укрепит суставы, уменьшит риск травм и даже улучшит осанку. Кроме того, в Daily Express отметили, что такая практика также снижает уровень стресса и повышает выносливость.

Однако чтобы растяжка действительно приносила пользу, важно знать некоторые ее основы: как часто ее делать, сколько держать каждую позу и сколько повторов выполнять. Это поможет развить гибкость, сохранить подвижность и снизить риск травм.

Специалисты советуют включать упражнения на растяжку или йогу 2-3 раза в неделю, охватывая все основные мышечные группы — от шеи до лодыжек. Такой подход поддерживает тело в форме и облегчает ежедневную активность.

Также, для лучшего эффекта стоит уделять каждому упражнению на растяжку около 60 секунд — например, удерживать позицию в течение 15 секунд и повторить ее как минимум 4 раза. Такой подход помогает лучше расслабить мышцы и повысить их эластичность.

Помните, что регулярная растяжка — это простой, но эффективный шаг в ежедневном уходе за телом. Она не требует от вас много времени, но дает ощутимые результаты, улучшающие здоровье и самочувствие.

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