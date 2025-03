Ежедневная привычка, продлевающая долголетие: советы, как изменить качество жизни

Долголетие не зависит от идеального распорядка дня, модных диет или волшебных добавок, поскольку существует простая привычка, которая может значительно улучшить здоровье и продлить жизнь. Кроме того, она легко вписывается в ежедневную рутину без лишних усилий.

Что именно поможет сохранить молодость и как сделать это обязательной частью вашей жизни. Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Ежедневная привычка №1

Регулярные физические нагрузки — это ключ к долгой и здоровой жизни. Достаточно 150 минут умеренных или 75 минут интенсивных аэробных тренировок в неделю. Исследование 2018 года показало, что превышение этой нормы в 2-4 раза снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 28-38%. Кроме того, общая смертность у таких людей была на 26-31% ниже.

Преимущества регулярной физической активности

Физическая активность может улучшить различные аспекты здоровья, в частности артериальное давление, силу хвата, уровень холестерина, триглицеридов, уровень глюкозы в крови, пульс в состоянии покоя, состав тела и отношение объема бедра к талии. Кроме того, регулярные занятия спортом снижают риск хронических заболеваний, таких как сердечные болезни, диабет, рак, депрессия и ожирение.

Способствует здоровому и крепкому сну

Регулярные физические упражнения имеют важное значение для качества сна, что, в свою очередь, способствует долголетию. Качественный сон влияет на все аспекты здоровья — от когнитивных функций и аппетита до эмоциональной устойчивости и риска хронических заболеваний. Исследования показывают, что люди, которые занимаются спортом хотя бы 30 минут в день, спят на 15 минут больше, чем те, кто не занимается физической активностью. Упражнения также помогают уменьшить проблемы со сном, такие как бессонница, сонливость днем и апноэ.

Общение продлевает жизнь

Здоровые социальные связи и крепкие отношения часто недооцениваются как факторы, влияющие на долголетие. Исследование 2024 года показало, что инвестирование в социальные отношения помогает строить доверие и сообщество, что может продлить жизнь. Запишитесь на фитнес-занятия, присоединитесь к группе или найдите партнера для тренировок. Это поможет не только достичь фитнес-целей, но и улучшить социальное взаимодействие, что способствует здоровой и долгой жизни.

