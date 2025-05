Ежедневные привычки, необходимые после 50 лет: как увеличить мышечную массу

После 50 лет поддержка мышечной массы становится еще важнее, ведь с возрастом без надлежащей тренировки мышцы начинают уменьшаться. Регулярные упражнения и правильное питание помогут вам оставаться в форме, поддерживая здоровье и предотвращая болезни.

Хотя можно начать тренироваться в любом возрасте, перед агрессивными физическими нагрузками стоит проконсультироваться с врачом. В Eat This Not That предложили ознакомиться с несколькими полезными привычками, которые помогут поддержать мышечную массу после 50 лет.

Ежедневные тренировки для увеличения силы

Для сохранения мышечной массы важно регулярно тренировать мышцы, используя силовые упражнения или тренировки с сопротивлением. Для поддержания формы рекомендуется выполнять силовые тренировки дважды в неделю, а если у вас нет доступа к весам, можно использовать ленты сопротивления или упражнения с весом тела, такие как приседания, отжимания и выпады.

Выполнять больше повседневной физической активности

Важно поддерживать физическую активность и вне тренировок, ведь это помогает сохранять мышцы и поддерживать высокий уровень основного метаболизма. Каждое движение, будь-то работа во дворе или просто ношение сумок, способствует поддержанию активности. Будьте креативными и находите возможности для движения в повседневной жизни — это важно для общего здоровья.

Высыпаться и релаксировать

Не забывайте о важности отдыха для поддержания здоровья мышц. Хороший сон помогает снизить уровень кортизола и способствует восстановлению и наращиванию мышечной массы. Чтобы обеспечить оптимальный отдых, старайтесь спать не менее семи часов каждый вечер — это будет способствовать вашему здоровью и физической активности.

Употреблять достаточно белка

Для наращивания и поддержания мышц важно употреблять достаточное количество белка. Рекомендуется выбирать обезжиренные продукты, как курятина, индейка, постное мясо, яйца и обезжиренное молоко. Каждый ваш прием пищи должен содержать хотя бы одну порцию белка для эффективного поддержания мышечной массы.

Есть углеводы в достаточном количестве

Не бойтесь углеводов, даже если ваша цель — уменьшить жировые отложения. Углеводы являются важным источником энергии для тренировок и могут помочь в наращивании мышц, если выбирать их из здоровых источников. Включайте в рацион рис, бобы, картофель, сладкий картофель, киноа и фрукты, чтобы получить необходимую энергию и поддержать здоровье.

