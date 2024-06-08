Факты о палеодиете: преимущества и недостатки "рациона каменного века"
Чтобы прокормить себя, современному человеку достаточно пойти в магазин за продуктами, посетить ресторан или заказать что-то прямо домой. Однако, древним людям, которые бродили по Земле около 2,6 миллиона лет назад, приходилось прилагать больше усилий, чтобы обеспечить свое выживание, а привычный для них рацион, состоял не из того, к чему привыкли мы.
Палео диета, также известная как "палеолитическая диета" или "диета каменного века", базируется на цельных, непромышленных продуктах, которые появились после развития сельского хозяйства. В Eat This, Not That! ответили на самые распространенные вопросы относительно палео диеты, которые помогут определиться, нужен ли вам такой рацион.
Палео диета - это популярный рацион, происходящий со времен древнейшей цивилизации и состоящий из натуральных продуктов, созданных природой. Такая диета сбалансирует организм, способствуя здоровью костей, снижает уровень инсулина и улучшает работу желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, палео диета помогает улучшить качество сна, избавиться от лишних килограммов и усиливает эффект от тренировок. К ней очень легко адаптироваться, а благодаря содержанию нежирного белка вы будете чувствовать сытость и избавитесь от необходимости частого перекуса. Однако, такая диета не подходит веганам, из-за наличия мяса в рационе палео диеты.
Разрешенные продукты:
- Мясо (включая красное мясо, птицу, дичь).
- Рыба и морепродукты.
- Яйца.
- Овощи.
- Фрукты.
- Орехи и семена.
- Корни и клубни.
- Здоровые жиры и растительные масла (например, оливковое, кокосовое, авокадовое масло).
Запрещенные продукты:
- Зерновые (пшеница, кукуруза, рис и т.п.).
- Бобовые (фасоль, чечевица, арахис и т.п.).
- Молочные продукты.
- Обработанные продукты питания.
- Сахар и искусственные подсластители.
- Рафинированные масла (подсолнечное, соевое масло и т.п.).
- Алкоголь.
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